Kim Kardashian lance Buzz Cut pour « CR Fashion Book »: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Kim Kardashian a surpris les fans lorsqu’elle a montré un nouveau look buzz cut pour Carine Roitfield Livre de mode le lundi 25 septembre. La star de télé-réalité, 42 ans, a partagé les photos de la séance photo, que vous pouvez voir ici, où ses cheveux étaient beaucoup plus courts que ce que les fans ont l’habitude de voir. Elle a montré quelques tenues différentes, ainsi qu’une nouvelle coiffure sur les nouvelles photos de Livre de mode CR.

Même si ses cheveux étaient vraiment accrocheurs, Kim portait également de nombreuses tenues intéressantes, notamment un pull orange surdimensionné et un tutu d’un seul coup. Un pull sombre alors qu’elle était allongée sur un canapé, un débardeur taché et une paire de lunettes dans une photo tournée vers l’avant, et de la lingerie sur une photo d’elle allumant une allumette. Dans la légende, elle a expliqué à quel point c’était un honneur de faire partie du Livres de mode CR héritage. « Fou, j’étais sur la 1ère couverture et maintenant, 10 ans plus tard, toujours inspirée par Carine Roitifeld », a-t-elle écrit. « Je t’aime. Merci de me recevoir. » Il semblait que le look buzz-cut n’était qu’une perruque, alors que Kim partageait des vidéos et des photos plus récentes sur son histoire Instagram, où elle avait ses cheveux longs emblématiques.

Dans l’interview qui l’accompagne, Kim et Carine ont discuté de divers sujets, notamment le style, la parentalité, les coups de cœur des célébrités et bien plus encore. Au début de l’interview, Carine a demandé à Kim si elle se souvenait de leur première rencontre. «J’ai toujours entendu dire que tu étais la personne la plus élégante de la planète et j’avais tes livres chez moi. Nous nous sommes rencontrés quand j’étais enceinte de Nord et tu m’as demandé de faire ma première couverture de mode. J’étais paniqué. Karl [Lagerfeld] Tire dessus, Riccardo [Tisci] l’art l’a dirigé et vous l’avez stylisé. J’étais tellement nerveux et tellement excité à la fois. Je me suis présentée sur le plateau et la maquilleuse n’avait que deux produits et j’étais discrète, mais j’ai évidemment fait confiance à votre plan », a-t-elle déclaré.

De nombreux fans et autres stars ont laissé des compliments à Kim avec son nouveau style dans les commentaires sur son Instagram. Paris Hilton a laissé un emoji cœur-oeil. D’autres fans ont comparé son style à celui d’autres célébrités. Un fan a écrit qu’elle ressemblait à sa mère Kris Jenner aux cheveux courts. Une autre personne a comparé le look à Lady Gaga Personnage de Jo Calderone.