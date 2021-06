Kim Kardashian, la coparentalité de Kanye West, des bagarres, plus

Ils totalement est allé là-bas.

Andy Cohen, pas du genre à aborder des sujets inconfortables lors d’une réunion de « Real Housewives » ou lors de son émission Bravo de fin de soirée « Watch What Happens Live », n’a pas retenu ses questions indiscrètes pendant la première partie d’une heure de la réunion « L’Incroyable Famille Kardashian » qui a été diffusée jeudi. (La deuxième partie est diffusée dimanche à 21 h HAE/PDT sur E!)

« Vous ne m’avez donné aucune règle de base, alors je vais y aller », prévient Cohen les stars de la série Kim Kardashian West, Kourtney et Khloé Kardashian, et Kris, Kendall et Kylie Jenner avant de se poser des questions sur la fin de la série (Kris dit ils « se sentaient tous un peu dépassés »), les premiers jours du spectacle (« les amis proches étaient tellement haineux et tellement jaloux », selon Kourtney), et bien plus encore.

Lorsque Cohen demande ce qui a contribué à la fin de son mariage de près de sept ans avec le rappeur Kanye West, Kim refuse de donner des détails.

« Honnêtement, je ne pense même pas que je le dirais ici à la télévision, mais ce n’était pas comme si une chose spécifique s’était produite d’un côté ou de l’autre », dit-elle. « Je pense que c’était juste une divergence générale d’opinions sur quelques points qui ont conduit à cette décision. »

Aujourd’hui, le fondateur de Skims dit que les deux « ont une relation de coparentalité incroyable » avec leurs enfants North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 2 ans. « Je le respecte tellement », poursuit Kim. « C’était d’abord mon ami et avant tout depuis longtemps. Donc, je ne vois pas ça s’en aller.

« Je serai pour toujours la plus grande fan de Kanye », ajoute-t-elle. « C’est le père de mes enfants. Kanye fera toujours partie de la famille. »

Des combats explosifs qui n’ont presque pas été diffusés

La famille révèle qu’il y avait deux querelles qu’elle voulait initialement cacher.

Kris voulait supprimer une explosion entre Kim et Kourtney qui s’est déroulée au cours de la saison 18 en mars 2020. Mais le combat sur l’éthique de travail de Kourtney, qui est devenu physique, s’est produit devant un représentant du réseau, ce qui aurait fait de le laisser de côté. presque impossible.

Kylie dit qu’elle et Kendall ont essayé d’omettre leur combat acharné que les téléspectateurs ont vu en octobre 2020. La friction est d’abord apparue à la fois voulant porter une tenue, puis s’est intensifiée lorsque Kylie ne voulait pas conduire Kendall chez elle.

« Nous sommes très libres », dit Kylie. « Nous laissons tout filmer, et au moment où vous vous dites: » Je ne laisserai jamais ça passer à la télévision. » Mais une fois que ces émotions s’en vont et que les mois passent, vous vous dites : ‘OK, ça ne me dérange pas autant.' »

Pour Kendall, regarder les épisodes déclenche le retour de sentiments négatifs. « Nous nous sommes littéralement battus à nouveau », dit le mannequin. « Vous revivez toutes ces émotions et cette colère d’une certaine manière. »

Un camouflet de Kris Humphries

Cohen passe au sujet de l’ex-mari de Kim, l’ancien basketteur Kris Humphries, en prétendant le faire monter sur scène. « Je serais mort », dit Kim en serrant sa poitrine.

En fin de compte, Kris dit qu’elle a essayé de sauver sa fille du mariage, qui n’a duré que 72 jours avant que Kim ne demande le divorce. Kim dit que la veille du mariage de 2011, sa mère lui a dit « Vas-y. Je vais te mettre dans une voiture. Personne ne te trouvera. Pars et je m’en occupe. »

Mais Kim s’inquiétait de la réputation que lui donnerait le fait de laisser quelqu’un à l’autel. « Je me suis dit: » Nous filmons ça pour une émission de télévision. Si je pars, je serai connue pour toujours comme la mariée en fuite, et ce sera une énorme blague, et je pense que j’ai juste froid aux yeux. ‘ »

Par sa lune de miel, Kim savait qu’elle n’aurait pas dû se marier. Et quand elle a commencé à se sentir étouffée par les grosses chaussures de Humphries qui traînaient dans leur chambre d’hôtel, elle a su que son union devait prendre fin.

« J’ai complètement rompu avec lui de la pire des manières », dit-elle. Kim dit qu’elle doit « absolument » à son ex des excuses, qu’elle dit l’avoir appelé « pendant des mois » pour lui présenter.

Kim se souvient également de la façon dont Humphries lui a donné l’épaule froide lorsqu’ils se sont rencontrés dans un hôtel en 2015. « J’avais North dans ma main et mon gros ventre énorme. J’étais sur le point d’accoucher de Saint », dit-elle. « Tous ses amis se sont levés et m’ont dit bonjour, et il m’a littéralement regardé et n’a même pas voulu me parler. »

Kim était « super désespérée » pour la gloire

Bien que Kim ait nié avoir appelé les paparazzi sur elle-même, elle s’est rendue dans des endroits où elle savait qu’ils se cacheraient.

« Chaque fois que je me faisais coiffer et maquiller pour le spectacle, il n’y avait aucune chance que je rentre à la maison et que je me lave », dit-elle. « Je m’arrêtais à The Ivy (restaurant) pour prendre quelque chose à emporter, même si c’était comme du pain à emporter – n’importe quoi – un sac vide. Je courrais et faisais comme… » Ai-je laissé mes lunettes ici ? ‘ «

Le magnat de la beauté ajoute: « Je pense que les gens doivent être plus honnêtes à propos de ces moments de la vie où vous êtes juste très désespéré et que vous le voulez. »

La maternité intensifie les regrets de Kim à propos de sa sex tape

Lorsque Cohen lui demande si elle pense que la série aurait eu autant de succès lors de son lancement en 2007 sans sa sex tape réalisée avec son ex, le chanteur Ray J sorti plus tôt la même année, Kim admet « probablement pas ». Bien qu’elle n’ait pas encore eu à aborder la bande avec aucun de ses quatre enfants, elle a pensé à ce moment.

La cassette est « quelque chose avec laquelle je dois vivre pour le reste de ma vie », dit-elle. « J’essaie de ne pas avoir de regrets, mais c’est probablement la seule chose que je souhaite ne pas exister, et si je pouvais effacer l’une des choses stupides que j’ai faites dans la vie, c’est probablement ça. Et c’est encore plus vrai de être une maman qu’autre chose. »

