Kim Kardashian, Kelsea Ballerini et Sabrina Carpenter apportent de la chaleur à Halloween avec des costumes dénudés

Kim Kardashian

Kim Kardashian est connue pour avoir tout mis en œuvre pour Halloween, et 2024 n’a pas fait exception. La star de télé-réalité a posté photos sur Instagram d’elle habillée en alligator albinos.

Le carrousel de photos montrait un aperçu des coulisses du processus apparemment approfondi non seulement de création du costume, mais aussi de son application sur Kardashian. Le costume a été créé en utilisant une combinaison de prothèses et de peinture corporelle, et Kardashian se fait peindre sur l’une des photos.

« Je ne peux que penser au travail qu’il a fallu pour réaliser celui-ci. Kim tient toujours ses promesses », a écrit un fan dans la section commentaires. Un autre a ajouté : « Wow, c’est vraiment un costume incroyable. » Un troisième a répondu : « Une œuvre d’art absolument incroyable ! »

Kelsea Ballerini

Kelsea Ballerini a canalisé la dame rose qui sommeille en elle lorsqu’elle s’est présentée jeudi à la fête d’Halloween de Heidi Klum, habillée en Sandy Olsson de « Grease ».

Le chanteur était le portrait craché du personnage emblématique, vêtu d’un pantalon noir moulant taille haute, avec un haut noir à épaules dénudées rentré dedans et associé à des talons hauts rouges. Elle a terminé le look avec une coiffure bouclée avec une partie latérale profonde pour correspondre à l’apparence de Sandy dans la scène finale du film.

L’autre moitié de Ballerini, Chase Stokes, a assisté à l’événement à ses côtés, habillée comme l’amoureux de Sandy dans le film, Danny Zuko.

Sabrina Charpentier

Sabrina Carpenter a rendu hommage au lapin Playboy dans un post TikTok qu’elle a partagé jeudi, la montrant vêtue d’un justaucorps noir orné de bijoux, d’un nœud papillon noir et blanc ébloui, de poignets blancs au poignet et d’oreilles de lapin noires éblouies.

Dans la vidéo TikTok, Carpenter synchronise ses lèvres avec l’audio du film « House Bunny », en disant : « Oh bon sang non. Non, ces filles sont toutes des seins et pas de cervelle. Je suis trop occupé. Dans la bibliothèque. En train de lire des livres. avec de la poussière dessus. »

Dans la scène, le personnage principal du film est pris pour un lapin Playboy.

Les fans dans la section commentaires n’ont pas tardé à complimenter son choix de costume, l’un d’entre eux écrivant : « Je ne peux pas avec toi. Tu es si impertinent et drôle, c’est tellement rafraîchissant », et un autre ajoutant : « J’adore que tu sois le playboy OG vintage. lapin. »

Sophie Turner

« Pilule rouge ou bleue », Sophie Turner a légendé une publication Instagram qu’elle a partagée à propos de son costume d’Halloween. Elle portait un body court en latex à manches longues avec la fermeture éclair baissée, créant un décolleté plongeant.

Le costume et ses accessoires, dont de petites lunettes de soleil rectangulaires, de faux pistolets et des gants noirs, rendaient hommage à « The Matrix ».

« Elle est venue et a servi », a écrit un fan dans la section commentaires. Un autre a ajouté : « TUÉ » et un troisième fan a écrit : « MÈRE EST MAMAN ».

Camila Cabello

Camila Cabello a rendu hommage à son héritage cubain avec son costume d’Halloween cette année, se déguisant en danseuse cubaine du Tropicana de la scène des clubs des années 1950 à La Havane.

Son costume consistait en un soutien-gorge comportant également des manches longues avec des bas assortis, tous deux recouverts de strass bleus et blancs. Les manches allaient de moulantes à des couches de tissu à volants s’étendant juste en dessous des coudes jusqu’à ses poignets. Il comportait également un superbe casque fait de plumes d’autruche.

« Cette fille de Tropicana veut vous souhaiter un joyeux Halloween », disait sa légende en espagnol. Il a fallu plus de 10 000 strass placés à la main pour compléter le look.

« Camila ne nous déçoit jamais avec les costumes d’Halloween », a écrit un fan dans la section commentaires, tandis qu’un autre a ajouté : « J’adore quand tu représentes toujours ta latinité !! Très fier de toi, ce costume est incroyable !! J’ADORE. »

Coco Austin

Coco Austin a fait tourner les têtes lorsqu’elle a foulé le tapis rouge lors de la fête d’Halloween d’Heidi Klum jeudi en tant que clown tueur. Son costume se composait d’un justaucorps effronté noir et blanc, associé à des résilles et une perruque noire et blanche attachée en nattes.

Elle a foulé le tapis avec son mari, le rappeur Ice-T, qui était également habillé en clown tueur. Sur le tapis, Austin a révélé que sa fille Chanel, âgée de 8 ans, qu’elle partage avec la star de « Law & Order: SVU », avait choisi leurs costumes.

« Elle voulait être quelque chose d’effrayant, alors il a dit : ‘OK, nous serons tous la famille des clowns tueurs' », a déclaré Austin. « En fait, nos amis se sont déguisés en clowns tueurs, donc nous sommes le groupe de clowns tueurs ce soir. »

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski a recréé l’une des photos les plus emblématiques de tous les temps pour Halloween cette année, se déguisant en Jennifer Lopez dans la robe verte Versace Lopez qu’elle portait aux Grammy Awards 2000.

Le mannequin portait une robe verte décolletée et dos nu avec des feuilles imprimées dessus. Elle a coiffé ses cheveux dans un look mi-haut, mi-bas, qui correspondait parfaitement au look original de Lopez d’il y a 24 ans.

« Emmy du blockkkkk », a écrit un fan dans la section commentaires. Un autre fan a ajouté : « Seuls vous et JLo pouviez porter une robe comme celle-là. » Un troisième a écrit : « Vous le portiez mieux. »

CardiB

Cardi B a donné vie à un personnage de dessin animé lorsqu’elle est arrivée à la fête d’Halloween de Hennessy & T Styles déguisée en Jessica Rabbit.

Le rappeur portait la robe rouge bustier moulante emblématique du personnage, des gants d’opéra violets et une longue perruque rouge pour réussir le look en toute transparence. Pour compléter le look, l’interprète de « Bodak Yellow » portait un fard à paupières violet, une lèvre rouge et des boucles d’oreilles pendantes en diamant.