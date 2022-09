Kim Kardashian, Justin Bieber et d’autres stars s’expriment sur la mort horrible de Mahsa Amini en Iran

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cela fait plus d’une semaine depuis la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui a été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs de la République islamique d’Iran pour ne pas avoir porté correctement son hijab.

Amini, décédée dans un hôpital après être tombée dans le coma, aurait été battue parce qu’elle ne portait pas de foulard approprié.

En conséquence, l’indignation s’est infiltrée dans toutes les crevasses de l’Iran, incitant les femmes à protester pour leur liberté. Aux États-Unis, certaines célébrités ont plaidé pour la justice dans la mort de la femme iranienne, tandis que d’autres ont partagé des informations avec leurs followers.

Kim Kardashian

Kim Kardashian est divinement impliquée dans la réforme de la justice pénale. Elle a raconté son histoire sur Instagram lors d’un soin du visage, partageant sa tristesse pour ce qui se passe non seulement en Iran, mais aussi dans son pays voisin, l’Arménie.

La star de télé-réalité, qui étudie pour devenir avocate, a partagé un emoji au cœur brisé à la fin de sa déclaration. La femme de 41 ans est d’origine arménienne, et elle a également attiré l’attention sur les attaques et les meurtres injustifiés d’Arméniens par l’armée azerbaïdjanaise. Kardashian a été franc sur la reconnaissance des actes horribles de 1915 en Arménie par les Turcs ottomans comme un génocide, ce que le président Joe Biden a fait en avril dernier.

Bella Hadid

Bella Hadid, dont le père est le magnat de l’immobilier palestinien Mohamed Hadid, parle souvent des atrocités commises au Moyen-Orient. La mannequin de 25 ans s’est rendue sur son Instagram pour partager une photo côte à côte – qui est depuis devenue virale à la suite de la mort d’Amini – montrant la jeune femme attachée à vraisemblablement un ventilateur juxtaposé à une photo d’elle avant de tomber dans le coma. Hadid a écrit : “Repose en paix #mashaamini Tu ne méritais pas ça. Envoie des bénédictions à sa famille et à ses proches.”

Jessica Chastain

Jessica Chastain, l’actrice primée aux Oscars qui est fortement impliquée dans différentes foules d’activisme, a partagé plusieurs articles sur la mort d’Amini, écrivant : “Sa mort a conduit des milliers d’Iraniens à descendre dans la rue, exigeant la fin de la violence et discrimination à l’égard des femmes. Des dizaines de ces manifestants ont été tués.

Dans les jours qui ont suivi la mort d’Amini, l’Iran a connu des troubles extrêmes et de nombreux décès.

Chastain a poursuivi : “Pour tenter de calmer le bruit, des journalistes sur le terrain ont été arrêtés et le public islamique d’Iran a fermé Internet. Mais le peuple iranien ne sera pas réduit au silence. Je me tiens aux côtés des femmes iraniennes et vont amplifier leurs voix de loin. Quand une femme est attaquée, c’est une attaque contre nous tous.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Padma Lakshmi

Padma Lakshmi, mieux connue pour son rôle d’animatrice dans “Top Chef”, est également une artiste ambassadrice de l’American Civil Liberties Union (ACLU) pour les droits des immigrants et les droits des femmes. Elle s’est rendue sur son Instagram pour partager une vidéo puissante comparant la mort d’Amini en Iran à la mort de George Floyd aux États-Unis.

Elle a écrit: “Cela ne doit pas nécessairement être ainsi. L’extrémisme religieux et l’assujettissement des femmes sous le couvert de la” moralité “est mal dans n’importe quel pays”, faisant référence à la supposée “police de la moralité” qui a arrêté Amini.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Eva mendes

Eva Mendes a republié un Instagram de “l’une des femmes importantes, des sœurs dans ma vie qui se trouve être d’Iran”. Elle a demandé à ses fans de “lire s’il vous plaît” le message d’accompagnement de Massy Tadjedin, qui décrit les femmes en Iran s’unissant pour lutter contre les injustices auxquelles elles sont confrontées.

Plusieurs autres célébrités ont choisi de republier des informations partagées par des organes de presse ou d’autres personnes. La liste comprend la pop star Justin Bieber, les stars de la réalité Khloe Kardashian et Kylie Jenner, l’artiste Halsey, les actrices Busy Phillips et Shay Mitchell et le mannequin Chrissy Teigen.