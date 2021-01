Kim Kardashian ignore le drame du divorce de Kanye alors qu’elle s’entraîne avec Khloe et son entraîneur

Kim Kardashian et Kanye West sont en train de divorcer, selon des informations largement diffusées dans les médias américains.

Mais la star de télé-réalité a continué comme d’habitude mardi, ne faisant aucune mention des gros titres sur son mariage alors qu’elle allait au gymnase pour son entraînement quotidien.

Accompagnée de son entraîneur personnel Melissa Alcantara et de sa sœur Khloe Kardashian, la mère de quatre enfants a terminé son entraînement quotidien dans le gymnase à domicile de la maison de Los Angeles qu’elle a achetée et rénovée avec Kanye.

Les images ont été filmées par Kim, qui pouvait être entendue derrière la caméra alors qu’elle discutait de ses plans d’entraînement.







D’autres photos partagées sur ses réseaux sociaux toujours occupés montrent Kim vêtue de ses sous-vêtements populaires Skims et célébrant l’anniversaire d’un ami en partageant des souvenirs.

Mais tandis que Kim et leurs enfants passent leurs journées à travailler et à faire des cours à domicile dans l’immense manoir de Calabasas qu’elle et Kanye ont minutieusement rénové à des frais époustouflants, il reste dans son ranch du Wyoming et n’a «aucun projet» de retrouver sa famille. à Los Angeles.

Page Six a rapporté qu’un «divorce est imminent» pour le couple hollywoodien, Kim ayant embauché Laura Wasser, qui s’est fait connaître à Hollywood comme avocate en divorce bulldog pour les stars.

Une source a déclaré au journal: « Ils font preuve de discrétion, mais ils ont terminé. Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers de règlement. »







Kim, 40 ans, aurait cessé de porter son alliance pendant que Kanye prend une pause prolongée dans leur ranch de 14 millions de dollars.

Le couple mène une «vie séparée» depuis quelques mois maintenant, après que Kanye a lancé une diatribe sur Twitter à propos de Kim et de sa mère, Kris Jenner, dans la perspective des élections présidentielles américaines.







Depuis lors, Kim et Kanye ont eu peu de temps ensemble, malgré le partage d’une « démonstration de force » sur Instagram avec eux posant ensemble au ranch.

C’était il y a près de trois mois et ils sont à peine ensemble depuis lors – et Kanye n’a pas l’intention de quitter le Midwest pour Los Angeles de si tôt.







Kim est un grand partisan de son mari depuis six ans alors qu’il s’occupe de ses problèmes de santé mentale, notamment le trouble bipolaire, mais aurait de nouveaux projets pour un avenir seul.

Elle travaille en vue de ses examens du barreau et envisage de se qualifier comme avocate, comme son défunt père Robert Kardashian.