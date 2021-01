Kim Kardashian se sentait peut-être « humiliée » à cause des rumeurs selon lesquelles Jeffree Star s’était lié avec Kanye West, mais il fut un temps où elle était « amie » avec le YouTuber.

Les pensées que Jeffree et Kanye s’étaient connectées se sont répandues sur Internet comme une traînée de poudre malgré que TikToker Ava Louise admette qu’elle avait tout inventé.

Il suffisait à Kim de demander à Jeffree de l’éteindre, après avoir aidé à attiser le feu avec ses propres messages incendiaires après s’être réveillé pour se retrouver à la mode sur les réseaux sociaux.

Alors que la star de Keeping Up With The Kardashians, Kim était apparemment furieuse contre la situation, il fut un temps où elle était en très bons termes avec Jeffree et a même parlé en sa faveur lorsqu’il faisait face à une tempête de course.

En 2017, Jeffree, 35 ans, a été photographiée avec Kim, 40 ans, lors du lancement de sa marque KKW Beauty.







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



Jeffree se querellait avec Kylie Jenner à l’époque car il avait critiqué ses marques de cosmétiques, mais cela n’a pas empêché Kim d’accepter sa présence.

Il a partagé un selfie de lui avec Kim le grand jour, le sous-titrant sur Instagram: «Au service de la réalité #Contour Queen.

« Félicitations @kimkardashian pour le lancement de #KKWBeauty. »

Après cela, les deux hommes ont continué à se soutenir mutuellement et lorsque Jeffree a été accusé d’être raciste, Kim s’est prononcé et l’a défendu.

Elle a déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram à l’époque: « Je vois que mes fans détestent totalement quelqu’un comme Jeffree Star pour avoir été honnête à propos de mes échantillons de lutte, mais à cause de ses remarques, j’apprends des meilleurs, comme de Mario, comment swatch correctement.

«Et je vois que tu es si mesquin, évoquant des choses dans son passé où il était négatif, mais il s’est aussi excusé pour ces choses.

«Je comprends que c’est une affaire sérieuse si vous dites des choses raciales, mais je crois que les gens changent, et les gens qui s’excusent, je leur donnerai le bénéfice du doute et accepterai que les gens changent et passent à autre chose.







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



Cela a vite changé et le lendemain, Kim a inversé ses sentiments à ce sujet et s’est excusée auprès de ses propres fans pour avoir pris la parole.

Elle a dit: « Hé les gars, alors je voulais vraiment m’excuser auprès de vous et de mes fans pour avoir défendu une situation hier que je ne savais vraiment pas assez.

«Je me sens juste un peu naïf et je veux vraiment m’excuser de me sentir comme si j’avais le droit de dire« surmonte-toi »dans une situation qui implique le racisme.

« Je n’ai juste pas vraiment l’impression d’avoir le droit de parler de ça, et je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. »

Kim a poursuivi: « Alors je suis vraiment désolée, et je veux juste aller de l’avant et être positive. Et mon dernier message est que je crois que les gens sont nés pour aimer et nés avec amour et qu’on leur apprend à haïr, J’ai donc toujours espéré que les gens peuvent changer et apprendre à être meilleurs et à faire mieux, et apprendre à retrouver cet amour, alors ne perdez jamais espoir. «

Cela a marqué la fin de leur amitié et alors qu’ils se sont gardés hors de la vie de l’autre pendant un certain temps jusqu’à ce que tout explose la semaine dernière.

Une source a déclaré au Sun: « Kim est humiliée par tout avec Jeffree et le divorce dans son ensemble.

«Elle a beaucoup d’amis et beaucoup de respect dans le monde du maquillage, alors elle était gênée par toutes ces rumeurs sur Jeffree.»

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.