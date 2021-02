KIM Kardashian stupéfaite dans un petit bikini rose sur une photo de retour de son voyage au Mexique l’année dernière.

Le cliché solo brûlant survient après que Kim, 40 ans, ait décidé d’avoir «Aucun contact» avec son ex-mari Kanye West.

Comme Kim et Kanye continuent de vivre «des vies séparées», sa sœur Kourtney Kardashian a rappelé à Kim qu’elle était loin de chez elle.voyage olo au Mexique en août dernier avec une photo sur son Instagram Poosh.

La mère de quatre enfants affichait ses courbes dans un bikini rose vif alors qu’elle posait dans une piscine à débordement.

Elle croisa les jambes et se pencha en avant sur les deux mains alors qu’elle faisait la moue de ses lèvres nues tout en regardant sur le côté.

La plage, l’océan vallonné et le coucher du soleil ont été capturés comme l’arrière-plan parfait pour sa photo en maillot de bain.

Kim est restée calme avec ses cheveux éloignés de son visage en deux longues tresses, partant du sommet de sa tête et descendant au-delà de sa poitrine.

La L’incroyable famille Kardashian La star était là pour tourner une nouvelle campagne photo KKW Beauty afin de ne pas essayer de sauver son mariage avec son mari Kanye.

Kim, qui était aussi travaille sur sa nouvelle ligne de soin pour accompagner sa marque de beauté et sa société de sous-vêtements Skims, a été aperçue à l’époque en train de marcher pieds nus sur la plage de Cabo San Lucas, au Mexique.

Les problèmes conjugaux de Kim et Kanye sont devenus publics après le lancement de sa candidature à la présidentielle en juin dernier, divulguant des détails personnels sur leur relation lors d’un événement de campagne et sur Twitter.

Des mois plus tard, le temps passé loin l’un de l’autre n’a pas soulagé leurs problèmes conjugaux, et le divorce du couple se profile après six ans de mariage.

Une source récemment révélée à Gens que Kim a déjà commencé à créer sa propre vie séparée de son futur ex-mari.

La semaine dernière, elle est partie en vacances avec seulement ses filles et ses sœurs aux îles Turques et Caïques.

Les initiés ont révélé que sa communication avec Kanye était devenue minime, ajoutant: « Kim et Kanye continuent de vivre des vies séparées. Ils n’ont aucun contact. »

Malgré la bataille de divorce imminente entre la star de télé-réalité et le musicien, Kim se concentrerait sur ses enfants.

Le couple rocheux partage deux filles – North, 7 ans, et Chicago, 3 ans – et deux fils – Saint, 5 ans, et Psalm, 1.

Beaucoup pensent que le chanteur a été expulsé de leur domicile à Calabasas il n’y avait plus de placard.

Bien que la personnalité de la télévision n’ait pas officiellement annoncé leur séparation, la source a également ajouté: « Elle a un plan de divorce en place et déposera une demande lorsqu’elle sera prête.

Kim Kardashian et ses sœurs Kourtney, Khloe et Kylie grésillent lors d’un voyage entre filles aux îles Turques et Caïques alors qu’elle se « sépare » de Kanye West

« Ses problèmes avec Kanye sont une grande partie de la dernière saison de L’incroyable famille Kardashian, et demandera probablement le divorce une fois la saison diffusée. «

La dernière saison de la longue série E! émission de téléréalité créée le 18 mars.