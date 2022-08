Kim Kardashian “furieuse” avec Kanye West à propos de l’attaque de Pete Davison – Hollywood Life

Voir la galerie





Kim Kardashian est « furieux » contre Kanye West suite à sa réaction à sa séparation de Pete Davidsonce que son représentant a confirmé à HollywoodLa Vie le 5 août. Le matin du 8 août, Ye, 45 ans, semblait plus heureuse que jamais de la rupture et a décidé de faire une blague sombre à ce sujet via une publication sur Instagram. L’image, qu’il a supprimée depuis (mais peut être vue ici) a été créée pour ressembler à la première page de La New York Times et lisez « SKETE DAVIDSON MORT À 28 ANS ».

Maintenant, une source de KarJenner a révélé à HL EXCLUSIVEMENT que Kim, 41 ans, a immédiatement contacté Kanye et lui a demandé de supprimer le message insensible, qui était la seule photo de son flux au moment où il l’a partagée. “Kim a demandé à Kanye de supprimer le message sur Pete. Elle ne peut pas croire qu’il ferait quelque chose comme ça après lui avoir promis qu’il essaierait de faire mieux. La dernière chose dont elle a besoin est plus de drame dans sa vie, en particulier venant de Kanye », a divulgué la source. «Elle souhaite qu’il laisse tout cela tranquille et elle a insisté pour qu’il supprime le poste. Elle est furieuse contre lui en ce moment et lui a dit qu’il ferait mieux d’arrêter ses pitreries.

Comme les fans le savent, Kanye n’était pas fan de Kim et Pete, 28 ans, étant un élément, et a immédiatement attaqué Pete sur les réseaux sociaux une fois que sa romance avec le fondateur de SKIMS a commencé à se réchauffer. Par exemple, quelques jours après que Kim et Pete aient été vus main dans la main au parc d’attractions Knott’s Berry Farm en Californie, il est apparu sur le Champions de la boisson podcast et a déclaré que Kim avait été forcée de parler de leur divorce lorsqu’elle a animé Saturday Night Live – où Kim et Pete se sont rencontrés et se sont embrassés pour la première fois lors d’un sketch sur le thème d’Aladdin et Jasmine. “SNL faisait dire à ma femme: “J’ai divorcé” à la télévision parce qu’ils voulaient juste faire sauter ce bar, et je n’ai jamais vu les journaux », a déclaré Kanye. « Nous ne sommes même pas divorcés. Ce n’est pas une blague pour moi. Il a ensuite fait notoirement plusieurs diatribes sur les réseaux sociaux au sujet de sa désapprobation de Pete, ou “Skete”, comme il l’a nommé.

En mars, Kanye a été temporairement banni d’Instagram en raison de son utilisation de discours de haine et d’une insulte raciale qui ciblait le comédien et animateur de télévision Trevor Noé, et il est resté relativement silencieux après l’incident. À l’époque, une personne proche de Kim a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que Kim sentait qu’elle avait “un répit, même s’il est temporaire” et “une bouffée d’air frais” sachant qu’elle n’avait pas à s’inquiéter de ce que Kanye allait publier ensuite.

Le silence de Kanye sur les réseaux sociaux a contribué à créer la paix entre lui, Kim et Pete, c’est pourquoi un deuxième initié de KarJenner a déclaré HL que la famille de Kim ne sait pas pourquoi il recommencerait. “Il n’a pas posté sur son Instagram depuis si longtemps et tout le monde lui donnait le bénéfice du doute qu’il avait vraiment changé et qu’il était maintenant un adulte mature”, ont-ils divulgué à HL EXCLUSIVEMENT. “La publication de ceci a non seulement doublé le récit de la mort de Pete, mais cela a vraiment nui à sa situation avec Kim en ce moment. Cela l’a ramené là où il était et, encore une fois, il a perdu tout respect que Kim et sa famille avaient pour lui. Ils ont ajouté que Kim avait informé la chanteuse de “Stronger” que le message “n’était pas” drôle et qu’elle s’inquiétait de leur fille de 9 ans, Nordle verrait.

Pete et Kim ont rompu après neuf mois de fréquentation au cours de la première semaine d’août. La séparation est survenue après qu’ils aient été séparés pendant quelques semaines en raison du tournage d’un film par Pete en Australie, et après que Kim lui ait rendu visite pendant quelques jours.