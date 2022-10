Kim Kardashian frappée d’une amende de 1,26 million de dollars par la SEC pour la promotion de la crypto

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé lundi la star de la télé-réalité Kim Kardashian pour avoir vanté illégalement la sécurité cryptographique, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Kardashian a accepté de régler les accusations sans admettre ni nier les actes répréhensibles, a indiqué l’agence. Elle a accepté de payer 1,26 million de dollars US en pénalités.

La SEC a déclaré que Kardashian n’avait pas divulgué dans une publication Instagram de juin 2021 faisant la promotion des jetons offerts par EthereumMax qu’elle recevait 250 000 $ pour cette approbation. Elle paiera ce montant plus les intérêts, ainsi qu’une pénalité de 1 million de dollars.

“Cette affaire rappelle que, lorsque des célébrités ou des influenceurs approuvent des opportunités d’investissement, y compris des titres d’actifs cryptographiques, cela ne signifie pas que ces produits d’investissement conviennent à tous les investisseurs”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.

“Le cas de Mme Kardashian rappelle également aux célébrités et aux autres que la loi les oblige à divulguer au public quand et combien ils sont payés pour promouvoir l’investissement dans des titres”, a ajouté Gensler.

Kardashian, 41 ans, s’est fait connaître grâce à l’émission de téléréalité L’incroyable famille Kardashian, qui a été diffusé pour la première fois en 2007. Depuis, elle a décroché un certain nombre de mentions et a lancé ses propres lignes de vêtements et de parfums, entre autres entreprises commerciales.

La SEC a publié une déclaration en 2017 conseillant aux investisseurs “de rechercher des investissements potentiels plutôt que de s’appuyer sur des mentions rémunérées d’artistes, de personnalités sportives ou d’autres icônes”.

Le régulateur américain a précédemment infligé des amendes au boxeur Floyd Mayweather Jr. et au musicien DJ Khaled pour ne pas avoir divulgué les paiements qu’ils ont reçus pour la promotion des investissements dans les offres initiales de pièces.