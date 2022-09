Kim Kardashian fait honte à sa sœur Khloe Kardashian à la télévision nationale ; des rats sur les sœurs Kendall et Kylie Jenner

Socialite mondain, des médias sociaux sensation et télé réalité étoile Kim Kardashian peut être l’une des femmes les plus magnifiques à être nées sur cette planète, avec des millions d’adeptes sur toutes les plateformes et une frénésie médiatique partout où elle va, sans parler d’être le désir caché de beaucoup d’hommes et même de quelques femmes car elle est secrètement convoitée comme un fruit défendu à travers le monde, mais cela ne l’empêche pas de faire plusieurs déclarations controversées et carrément bizarres sur les podiums publics, la conduisant à être trollée à maintes reprises, gauche droite et centre. Un tel cas s’est à nouveau produit lorsque la sœur de Kim Kardashian, honteuse de son corps, Khloe kardashian sur le dernier épisode de Les Kardashianactuellement diffusé sur Hulutout en déchaînant Kendall Jenner et Kylie Jennerses deux autres frères et sœurs.

Kim Kardashian fait honte à sa soeur Khloe Kardashian

Quelques heures avant la diffusion de l’épisode susmentionné, Khloe Kardashian avait déjà été critiquée par les internautes pour s’être qualifiée de “grasse” après avoir fait éclater deux gommes vitaminées. Et maintenant, sa sœur aînée la plus populaire, Kim Kardashian, fait face à leur colère après avoir été entendue dire Khloé dans l’épisode « Comment te sens-tu ? Tu as l’air très maigre », auquel ce dernier a répondu : « Je veux dire, vous savez, c’est beaucoup, mais j’aime juste m’isoler et gérer les choses par moi-même. Et tout le monde a problèmes, alors pourquoi est-ce que j’apporterais ça à ça, c’est comme si tu devais juste t’en occuper.”

Kim Kardashian montre son butin enviable

Kim Kardashian dénonce Kendall Jenner et Kylie Jenner

Dans le même épisode, Kim a dit à Khloe : “Je dirai que Kendall (Kendall Jenner) et Kylie (Kylie Jenner), pas que j’essaie de les dénoncer, mais elles m’ont envoyé un texto pour me dire qu’elles étaient un peu inquiètes pour toi, parce que tu es vraiment maigre.” Eh bien, parlez de ne pas pouvoir garder un secret, n’est-ce pas ?