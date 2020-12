Kim Kardashian devrait dépenser une énorme quantité de sa fortune de plusieurs millions de dollars sur ses quatre enfants et son mari Kanye West ce Noël.

La star de télé-réalité et femme d’affaires est déterminée à en faire une année inoubliable et une source proche de la star affirme qu’elle prévoit de tout mettre en œuvre en éclaboussant énormément d’argent sur ses proches.

Malgré les dures conséquences de la pandémie de coronavirus, avec de nombreuses personnes perdant leur emploi et leurs revenus, Kim et Kanye continueront de faire étalage de leur argent alors qu’ils prévoient d’acheter des produits haut de gamme pour leurs enfants.







North, Saint, Chicago et Psalm peuvent s’attendre à se réveiller avec des bijoux extravagants, des voitures électriques et d’autres friandises le jour de Noël alors que leurs parents seraient sur le point de les gâter pourris.

La source proche de Kimye a déclaré à la chaleur: « Ils vont tout faire avec les bas pour enfants cette année – des bijoux et de la couture valant des centaines de milliers de dollars.

« Ils recevront des poneys et des voitures électriques, des montres sur mesure et tous les derniers jouets indispensables. »







En plus de cela, le mari chanceux de Kim penserait à offrir à la star sa propre île privée en cadeau pour Noël.

« Kanye cherche à acheter à Kim sa propre île privée et elle a une série de propriétés et d’autres surprises qui lui sont réservées – en plus, ils paient pour la majeure partie de la fête de Noël de la famille Kardashian. Ils ont chacun dit à leurs assistants personnels de faire c’est leur priorité absolue. «

Kim et Kanye espèrent également gâter le reste de la famille avec « des voitures de luxe et des vacances de luxe ».

Cela vient après que la mère de quatre enfants ait reçu une réaction violente en octobre après avoir décidé de voler son «cercle intime le plus proche» vers une île isolée pour célébrer son 40e anniversaire.







Les fans de la sœur Kardashian l’ont qualifiée de « déconnectée » et de « sourde-sourde » car la célèbre famille « prétendait que les choses étaient normales juste pour une brève période » au milieu de la crise, bien que les États-Unis aient l’un des pires records de coronavirus dans le monde.

Mais il semble que la critique ait seulement exhorté Kim à continuer à dépenser de l’argent car elle donnerait à son personnel un « gros chèque de bonus, un panier de goodies d’une valeur de 10 000 $ (7 500 £), des bons de Botox, du champagne et du caviar ».

La source a ajouté que le couple du showbiz est conscient que les gens pensent qu’ils sont désagréables, mais pour leur défense « croient qu’ils font beaucoup de travail pour de bonnes causes toute l’année » et veulent dépenser leur argent pour gâter les membres de la famille.

