Kim Kardashian fait appel à l’Arménie à Biden — RT Games & Culture

La célébrité et influenceuse Kim Kardashian a écrit un éditorial appelant le président américain Joe Biden à empêcher « un autre génocide arménien » de se dérouler au Haut-Karabagh. L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont battus pour le territoire en 2020, et Erevan affirme désormais que les forces azéries tentent d’affamer sa population pour la soumettre.

« Depuis décembre de l’année dernière, l’Azerbaïdjan a bloqué la seule bouée de sauvetage entre les Arméniens chrétiens indigènes d’Artsakh (également connu sous le nom de Haut-Karabakh) et le reste du monde », Kardashian et le médecin arméno-américain Eric Esrailian ont écrit vendredi dans le magazine Rolling Stone.















« En tant que citoyens, nous appelons les dirigeants tels que le président Biden, le secrétaire d’État Blinken et leurs collègues à prendre immédiatement position. » Kardashian et Esrailian ont ajouté. « Ils doivent faire pression sur l’Azerbaïdjan pour qu’il ouvre le couloir sans conditions préalables. »

Enclave arménienne située en territoire azéri, le Haut-Karabakh est relié à l’Arménie par le couloir de Lachin. Cette route de montagne permettait aux approvisionnements vitaux d’atteindre les quelque 120 000 habitants arméniens du Haut-Karabagh, jusqu’à ce qu’elle soit bloquée par des militants écologistes l’année dernière. Bakou prétend qu’il existe des itinéraires alternatifs, mais Erevan a fait appel le mois dernier au Conseil de sécurité de l’ONU pour obtenir de l’aide pour lever le blocus.

Au milieu des informations faisant état d’un renforcement des troupes azéries aux frontières du Haut-Karabakh, les responsables arméniens ont demandé la protection de l’Occident. Bien que l’Arménie soit membre de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par la Russie, son gouvernement a envoyé de l’aide financière à l’Ukraine, annoncé des exercices militaires avec les États-Unis et commencé à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui placerait le pays dans l’obligation d’arrêter le président russe Vladimir Poutine s’il devait s’y rendre.

Dans une interview accordée dimanche au journal italien La Repubblica, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a affirmé que Moscou était « abandonner le [South Caucasus] région, » et que les soldats de maintien de la paix russes étaient « incapable ou ne veut pas » pour contrôler le couloir de Latchine.















La Russie a négocié un cessez-le-feu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie en 2020, mettant fin à 44 jours d’effusion de sang au Haut-Karabakh. Dans le cadre de cet accord, l’Azerbaïdjan et l’Arménie devaient construire une nouvelle autoroute reliant la région à l’Arménie, patrouillé par des soldats de maintien de la paix russes. Cependant, les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur le tracé et Bakou ne s’est pas engagé à construire des infrastructures gazières et électriques le long de la route.

Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué vendredi l’ambassadeur d’Arménie à Moscou pour protester fermement contre les ouvertures d’Erevan envers l’Occident. Le ministère a qualifié les actions du gouvernement de Pashinyan « hostile, » et a dit que c’était « croit fermement que la Russie et l’Arménie restent alliées. »

Biden n’a pas commenté le blocus de Lachin, ni les affirmations d’Erevan concernant un conflit imminent.