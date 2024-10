Kim Kardashian exhorte la Californie à reconsidérer les condamnations à perpétuité des frères Menendez | Criminalité américaine

Kim Kardashian, diplômée en droit et défenseur de la justice pénale, a appelé les autorités californiennes à reconsidérer les peines à perpétuité prononcées contre Erik et Lyle Menendez, les deux frères reconnus coupables en 1996 du meurtre de leurs parents sept ans plus tôt.

« Ce sont des hommes gentils, intelligents et honnêtes » Kardashian a écrit dans un essai personnel soumis à NBC. La star de télé-réalité et fondateur de Skims a déclaré que les actions des frères n’étaient « pas excusables », mais que leurs condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle étaient discutables.

« Nous ne devrions pas nier qui ils sont aujourd’hui dans la cinquantaine », a écrit Kardashian dans son essai. « Physiologiquement et psychologiquement, le temps nous change, et je doute que quiconque puisse prétendre être la même personne qu’à 18 ans. Je sais que ce n’est pas le cas !

L’appel de Kardashian intervient dans un contexte de regain d’intérêt pour l’affaire Menendez. Netflix a récemment commencé à diffuser un drame policier de Ryan Murphy intitulé Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez. Le streamer sort également son propre documentaire sur le sujet la semaine prochaine.

« Il aurait dû y avoir une réponse de la police et nous aurions été arrêtés », déclare Erik dans le documentaire. selon le magazine People. «Nous n’avions aucun alibi. Les résidus de poudre étaient partout sur nos mains. Dans des circonstances normales, ils vous font tester les résidus de poudre à canon et nous aurions été arrêtés immédiatement.

Les frères ont affirmé qu’ils avaient tué leurs parents en état de légitime défense après avoir enduré toute leur vie de violences physiques, émotionnelles et sexuelles. Les avocats des hommes soutiennent que, selon la compréhension actuelle de l’abus sexuel, ils n’auraient pas été reconnus coupables de meurtre au premier degré.

Les procureurs de Los Angeles ont annoncé vendredi qu’ils examinaient de nouvelles preuves dans cette affaire.

Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, a déclaré lors d’une conférence de presse que la culpabilité d’Erik Menendez, 53 ans, et de son frère Lyle Menendez, 56 ans, n’était pas remise en question et que son bureau examinait l’affaire avec un en vue d’une nouvelle condamnation.

Les nouvelles preuves, a déclaré Gascón, comprennent une lettre écrite par Erik Menendez qui, selon ses avocats, corrobore les allégations selon lesquelles il aurait été abusé sexuellement par son père.

L’avocat des frères, Mark Geragos, a déclaré que la famille avait toujours pensé qu’elle aurait dû être accusée d’homicide involontaire plutôt que de meurtre. Mais après que les procès devant jury – les frères ont été jugés séparément – ​​se sont soldés par une impasse, les jurés d’un troisième procès ne se sont pas vu proposer l’option de l’homicide involontaire.

Les frères, âgés de 21 et 18 ans au moment des meurtres, ont admis avoir abattu leur père, Jose Menendez, directeur du divertissement, et leur mère, Kitty Menendez, en 1989. Ils ont déclaré qu’ils craignaient que leurs parents ne soient sur le point de les tuer pour empêcher la divulgation. de l’agression sexuelle à long terme d’Erik par le père.

Les procureurs ont affirmé que les meurtres étaient motivés par la cupidité et commis parce qu’ils craignaient d’être exclus du testament de leurs parents. Ils s’étaient lancés dans une frénésie de dépenses de luxe après les meurtres et avant d’être arrêtés, dépensant notamment un demi-million de dollars en vêtements, montres Rolex et voitures, un modèle de comportement richement détaillé dans le récent drame de Netflix.

Dans une déclaration sur X publiée par sa femme, Erik Menendez a qualifié l’émission de « représentation malhonnête » de ce qui s’est passé qui les a ramenés à une époque où les procureurs « construisaient un récit sur un système de croyance selon lequel les hommes n’étaient pas agressés sexuellement et que les hommes vivent le traumatisme du viol différemment des femmes ».

Kardashian a écrit dans sa lettre que « les médias ont transformé les frères en monstres et en friandises sensationnelles – deux enfants riches et arrogants de Beverly Hills qui ont tué leurs parents par cupidité. Il n’y avait pas de place pour l’empathie, encore moins pour la sympathie.

Leur condamnation est intervenue peu de temps après l’acquittement d’OJ Simpson, Kardashian laissant entendre, comme d’autres l’ont fait, que les procureurs de Los Angeles de l’époque n’avaient pas envie d’un résultat controversé du procès. Le père de Kardashian, Robert Kardashian, faisait partie de l’équipe de défense de Simpson, et elle a parlé de lui comme de son inspiration pour étudier le droit.

L’engagement de Kardashian en faveur de la réforme de la justice pénale a contribué à obtenir la commutation des peines de plusieurs prisonniers. Elle a participé à la pétition adressée à Donald Trump pour qu’il signe la loi bipartite First Step de 2018, conçue pour réduire les peines excessives dans le système pénitentiaire fédéral et promouvoir la réhabilitation.

Les frères, écrit-elle, ont été « privés de leur enfance par leurs parents, puis privés de toute chance de liberté par un système de justice pénale désireux de les punir sans tenir compte du contexte ni comprendre le « pourquoi », et sans se soucier de savoir si la punition serait appliquée. correspondait au crime, Erik et Lyle ont été condamnés avant même le début du procès ».

« J’ai passé du temps avec Lyle et Erik ; ce ne sont pas des monstres », a-t-elle ajouté. « Ce sont des hommes gentils, intelligents et honnêtes. »