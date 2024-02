Kim Kardashian évoque son expérience « douloureuse » du psoriasis

Le psoriasis est une maladie dans laquelle les cellules de la peau s’accumulent et forment des plaques sèches et enflammées, typiquement sur les coudes, les genoux et le cuir chevelu. Les déclencheurs peuvent varier d’une personne à l’autre, mais on pense que la maladie est causée par la génétique, le système immunitaire et l’environnement.