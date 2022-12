Kim Kardashian étourdit les fans alors qu’elle montre la vraie texture de la peau et les lignes du cou dans une nouvelle photo pour la publicité SKKN

KIM Kardashian a stupéfié les fans en ne se maquillant pas, en montrant sa vraie texture de peau et ses lignes de cou dans une publicité SKKN.

La star est connue pour bercer un visage plein de maquillage, modifiant son apparence d’une certaine manière.

Instagram/kimkardashian

Kim Kardashian est devenue nue dans une nouvelle publicité SKKN[/caption] Vogue/Filippo Castellano

La star arbore généralement un look plus glamour[/caption]

Jeudi, Kim, 42 ans, a partagé une histoire Instagram de sa marque SKKN sur son propre compte.

L’histoire présentait une photo de la star à visage nu, mettant en évidence la texture de sa peau et les lignes de son cou.

Ses cheveux blonds pendaient librement autour de son visage et dans son dos.

C’est l’une des nombreuses fois où le magnat de Skims est devenu naturel pour la marque.

Elle est connue pour avoir des looks beaucoup plus glamour et travailler avec une grande équipe pour obtenir l’apparence souhaitée.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Kim est secrètement passée sous le couteau, bien qu’elle n’ait pas confirmé.

Son apparence est souvent un sujet brûlant auprès des fans.

Récemment, son visage a fait parler les fans pour une raison très différente.





CHANGER DE VISAGE

Au milieu du buzz sur les célébrités subissant une procédure appelée élimination de la graisse buccale, certains fans ont pris note des changements sur le visage de Kim.

La chirurgie consiste à enlever la graisse des joues, créant ainsi un aspect ciselé.

Après avoir vu de nouvelles photos de la star, les fans soupçonnent que la star de Hulu s’est secrètement fait enlever la graisse buccale.

Récemment, une page Reddit dédiée aux Kardashian a publié une photo côte à côte de la maman de quatre enfants.

Sur le côté gauche de l’image se trouvait une photo de retour de la star de Hulu vers 2012 et sur la droite se trouvait une photo du fondateur de SKIMS cette année.

Il y avait des différences clés entre l’ancienne et la nouvelle photo, en particulier le changement de couleur des cheveux de Kim du brun foncé au blond et la structure de ses joues.

Dans le cliché de droite, les joues de la mère de quatre enfants semblaient creusées et nettement plus minces que sur la photo de gauche d’elle-même plus jeune.

Un utilisateur de Reddit a identifié le changement subtil dans le nouveau côté image du cliché et a ouvert le cyber-étage pour que les fans discutent du visage apparemment restructuré de Kim.

“Avec la tendance de la chirurgie d’élimination de la graisse buccale. Pensez-vous que Kim a déjà subi une élimination de la graisse buccale ? ou son visage s’est-il naturellement aminci avec l’âge ? », a demandé l’utilisateur de Reddit.

Répondant à la question, un fan de Reddit a répondu: “Oui, je pense qu’elle a subi une suppression de la graisse buccale parce que toute sa bouche a l’air bizarre.”

«Cela pourrait aussi expliquer ses visages de canard constants. Elle n’aurait pas dû enlever la graisse buccale parce que si elle avait prévu d’être super mince de toute façon, alors son visage se serait aminci naturellement.

D’autres fans ont suggéré qu’elle ait subi une chirurgie plastique plus étendue que la simple élimination de la graisse pour obtenir son nouveau look facial.

Un fan a déclaré: «L’implant au menton a vraiment fait son visage si long. Elle ne peut plus se taire.

Un autre utilisateur de Reddit a répondu : « Elle avait un implant au menton ? Cela aurait du sens puisque son menton semble anormalement long et pointu.

Un cinquième fan a proposé que la fondatrice de KKW Beauty vienne de subir une “liposuccion du menton”, tandis qu’une autre soupçonnait qu’elle avait subi un “mini lifting”.

“Je vais faire un mini lifting ou un lifting du cou. Cette oppression de tout le visage que la plupart d’entre eux [The Kardashian-Jenner sisters] semblent avoir juste SCREAMS lifting pour moi », a expliqué un fan.

PLUS DE NIP TUCKS

Ce n’est pas la seule procédure que les fans pensent que Kim a subie non plus.

Elle a partagé une photo d’elle-même et de sa sœur Khloe dans le cabinet d’un médecin, saluant le chirurgien plasticien.

Dans la vidéo, les sœurs Kardashian sont photographiées debout à côté du Dr Ashkan Ghavami, un chirurgien plasticien connu à Beverly Hills.

Kim a légendé le message: “Avec le Dr Ghavami aujourd’hui dans son spa médical personnellement organisé.”

Dans la vidéo Instagram Stories, Kim a déclaré: “Jour de beauté Ok-sœur avec le Dr Ghavami”, car les deux sœurs ont admis qu’elles subissaient un traitement au laser.

Khloe a déclaré: “Kim l’a tellement aimé, maintenant je suis ici pour essayer la lumière à large bande.”

“Honnêtement, cela devrait être mon cadeau de Noël à tout le monde”, a déclaré Kim.

La vidéo semble également avoir été tournée avec un filtre Instagram dessus.

Une capture d’écran de la vidéo a été publiée sur une page populaire de Kardashian Reddit, où les fans ont été choqués de voir à quel point Kim et Khloe étaient différentes.

Une personne a écrit : « Je pense que son nez ressemble aussi plus à un chat et à des boutons. Elle a juste l’air si différente, quand je suis passé devant ça sur l’autre sous-marin, je n’ai même pas réalisé que je regardais Kim au début.

“Le nez de Khloes est également différent, donc c’est probablement le filtre ou ils ont des nez assortis”, ont-ils spéculé.

Un autre cinglé : “Imaginez faire la promotion d’un produit/d’une procédure de beauté tout en utilisant un filtre.”

“Certains de ces chirurgiens plasticiens doivent commencer à suggérer une thérapie plutôt que des charges”, a suggéré un autre.

Instagram

Elle travaille avec une grande équipe qui se coiffe et se maquille[/caption] Instagram / Kim Kardashian

Les fans ont bourdonné sur l’apparence de Kim, spéculant sur la chirurgie plastique[/caption] Instagram/Kim Kardashian

Elle a récemment fait allusion à une procédure, partageant une photo dans le cabinet d’un médecin[/caption]