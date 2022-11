Kim Kardashian et Ye parviennent à un accord de divorce et partageront la garde

Kim Kardashian et Ye sont parvenus à un accord dans leur divorce, évitant un procès qui avait été fixé pour le mois prochain, ont montré des documents judiciaires déposés mardi.

L’ancien couple et leurs avocats ont déposé des documents demandant l’approbation par un juge des conditions sur lesquelles ils se sont mis d’accord, y compris 200 000 $ US par mois de pension alimentaire pour enfants de Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, à Kardashian.

Les deux auront la garde conjointe et aucun des deux ne paiera la pension alimentaire de l’autre époux, selon les documents déposés à la Cour supérieure de Los Angeles.

Le juge a déclaré les deux légalement célibataires à la demande de Kardashian en mars, mettant fin à leur mariage de huit ans, mais il restait des questions de propriété et de garde qui devaient être résolues lors d’un procès commençant le 14 décembre.

Les deux ont quatre enfants dont l’âge varie de trois à neuf ans.

Le règlement intervient après que les entreprises ont rompu leurs liens avec Ye

Le couple a commencé à se fréquenter en 2012 et a eu leur premier enfant en 2013. West a proposé plus tard cette année-là, en utilisant l’écran géant du stade vide du front de mer des Giants de San Francisco, et les deux se sont mariés le 24 mai 2014, lors d’une cérémonie à la Renaissance. forteresse à Florence, Italie.

Kardashian, à gauche, et Ye sont vus lors d’un match de la NBA à Los Angeles le 13 janvier 2020. Leur accord de divorce intervient peu de temps après que plusieurs entreprises ont rompu leurs liens avec Ye à cause de remarques offensantes et antisémites. (Mark J. Terrill/Associated Press)

Les deux semblaient se diriger vers une scission cordiale avec des conditions convenues lorsque Kardashian a demandé le divorce pour la première fois en février 2021. Ni l’un ni l’autre n’ont discuté publiquement de la scission jusqu’au début de cette année, lorsque Ye a commencé à s’en prendre aux médias sociaux contre Kardashian, sa famille, puis -petit ami Pete Davidson.

Parmi les plaintes de Ye, il y avait qu’il n’était pas autorisé à prendre des décisions parentales importantes et qu’il était exclu des fêtes d’anniversaire et d’autres événements pour leurs enfants.

Ye, qui a licencié deux avocats depuis le dépôt du divorce, a également soulevé plusieurs questions et demandes techniques, notamment la demande du droit d’interroger tout nouveau mari de Kardashian sous serment, ce que le juge Steve Cochran a rapidement rejeté.

Le règlement intervient peu de temps après que plusieurs entreprises ont rompu leurs liens avec Ye à cause de remarques offensantes et antisémites qui ont encore érodé une image publique déjà flétrie.

Son dernier avocat, Nicholas Salick, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le règlement.

C’était le troisième mariage de Kardashian, la superstar de la télé-réalité, femme d’affaires et influenceuse, et le premier mariage du magnat du hip-hop et de la mode Ye.

Le leur était l’un des syndicats de célébrités les plus suivis au cours des dernières décennies.