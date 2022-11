Kim Kardashian et Tristan Thompson vont ensemble à Friendsgiving : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : @CelebCandidly / MEGA

Malgré le drame de l’année dernière avec Tristan Thompson et Kim Kardashian, la famille reste la famille. Kim et Tristan se sont unis pour une visite au Camp Kilpatrick pour célébrer Friendsgiving avec de jeunes hommes qui vivent actuellement dans le centre de détention pour mineurs. Kim et Tristan se tenaient côte à côte alors qu’ils parlaient aux jeunes hommes.

« Cette année, je suis vraiment reconnaissant envers les gens que j’ai rencontrés dans toutes les prisons du pays. Cette semaine, @realtristan13 et moi avons eu un dîner inspirant de Friendsgiving avec les jeunes hommes incarcérés au Camp Kilpatrick », a commencé la publication Instagram de Kim.

Kim a noté que «ces jeunes hommes ont mérité leur place dans ce camp modèle à Malibu pour leur excellent comportement. Beaucoup sont dans des classes universitaires et ont fait d’énormes changements dans leur vie. Ma partie préférée de notre dîner a été de faire le tour de la table et d’entendre quels sont leurs rêves et leurs aspirations. J’ai hâte de les voir tous se réaliser.

Kim et Tristan se sont ensuite assis pour un dîner de Friendsgiving avec les jeunes hommes et les employés du Camp Kilpatrick. Kim et Chez Khloé Kardashian ex étaient assis l’un à côté de l’autre alors qu’ils prenaient un repas de Thanksgiving ensemble.

Il semble que les choses se passent bien entre Tristan et les KarJenners. HollywoodLa Vie a appris EXCLUSIVEMENT que Khloe est “tout pour” célébrer Thanksgiving avec Tristan alors qu’ils naviguent dans leur nouvelle normalité. “Malgré les problèmes que Khloe et Tristan ont eu dans le passé, elle a pu rester concentrée sur le maintien d’une relation de coparentalité saine avec lui”, a déclaré notre source. «Ils ont passé un bon moment à célébrer Halloween ensemble parce qu’ils ont tout gardé pour les enfants. S’ils peuvent continuer à être amicaux en termes de parentalité, alors Khloe est tout à fait d’accord.

Khloe et Tristan ont accueilli leur deuxième enfant ensemble, un petit garçon par mère porteuse, en août 2022. L’arrivée est survenue après des mois de drame avec le scandale de paternité de Tristan. Alors qu’il était encore avec Khloe, Tristan a engendré un autre enfant avec Maralee Nicholsqu’il a reconnu en janvier 2022. “J’ai le plus grand respect et l’amour pour vous”, a déclaré Tristan à propos de Khloe sur son Histoire Instagram à l’époque. « Indépendamment de ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé.