Kim Kardashian et Tom Brady ont flirté à la fête de Jay-Z | Divertissement | L’impression des États-Unis

Le mondain Kim Kardashian et l’ancien joueur de football américain, Tom Brady, a assisté à la soirée de blackjack exclusive de Jay-Z et Meek Mill à Atlantic City samedi dernier.

Les deux ont été vus bavardant et riant en privé, avec l’amie de la star de télé-réalité, La La Anthony, après un dîner privé et une vente aux enchères. Ils ont ensuite été vus ensemble lors de la célébration d’après-gala, avant de se séparer dans la nuit.

Une source a déclaré à Page Six que bien qu’ils aient semblé flirteurs lors d’événements précédents, où ils se sont rencontrés ces derniers moisleurs interactions ce soir-là semblaient amicales.

Brady et Kardashian ont joué au blackjack lors du tournoi organisé à l’Ocean Casino Resort, où le prix du jeu était de 100 000 $ par joueur pour soutenir l’association caritative Reform Alliance. C’est pendant le match que le duo est resté sur des côtés opposés et il n’y a eu aucune interaction.

Plus tard, l’ancien quarterback des Tampa Bay Buccaneers et la femme d’affaires ont offert 2 millions de dollars chacun pour des peintures de l’artiste George Condo.. Brady a vendu le tableau aux enchères pour 2 millions de dollars et Condo a déclaré qu’il en créerait un autre pour Kim en tant qu’œuvre commandée.

Finalement, ils se sont séparés après avoir passé du temps à la fête. Kardashian a été vue quittant l’événement vers 1 heure du matin avec Anthony, fondateur de sa marque Skims, et Tom est resté à la fête, entouré de femmes, selon Page Six.

Continue de lire:

· Kim Kardashian montre ses atouts dans un bikini string depuis la plage

· Kim Kardashian montre ses courbes dans une combinaison moulante en dentelle et transparente

· Kim Kardashian fait monter la température en micro bikini doré