Kim Kardashian et Son Saint Shop après le match de basket: photos – Hollywood Life

Kim Kardashian n’a pas perdu de temps pour reprendre ses responsabilités parentales après avoir prononcé un discours à Harvard. Le magnat du maquillage a été aperçu en train de soigner son fils Saint-Ouest à quelques collations d’après-match après son match de basket à Los Angeles le vendredi 20 janvier, quelques heures seulement après son retour de l’université Ivy League à Boston. Portant un ensemble super décontracté composé d’un débardeur blanc et d’un pantalon d’entraînement rayé, Kim avait l’air incroyable, se révélant une fois de plus une super maman.

Plus tôt dans la journée, Kim est arrivée à la Harvard Business School pour une visite surprise et une conférence, qu’elle a taquinées sur son histoire Instagram. Elle a fait le déplacement aux côtés du cofondateur de SKIMS Jens Grède pour « parler du succès de la [SKIMS] entreprise », a déclaré EXCLUSIVEMENT une source HollywoodLa Vie. Les deux entrepreneurs ont discuté de la ligne de shapewear pour un cours intitulé “Moving Beyond Direct-To-Consumer”, selon l’initié.

Au cours du discours, qui a duré 2 heures selon Eli Rosenbourg de NBC Boston, Kim a expliqué comment devenir une femme d’affaires prospère comme elle. “Elle a parlé de ce sur quoi elle travaillait et de cette nouvelle société de capital-investissement et de SKIMS”, a déclaré un participant. Personnes. “Elle était assise sur le côté mais était toujours impliquée dans la conférence.”

La balade à Harvard survient un jour après que Kim a partagé un magnifique album photo d’elle-même avec la légende “ère heureuse”. C’est agréable de la voir rester positive après l’annonce de la nouvelle que son ex-mari Kanye West a épousé le designer architectural en chef de YEEZY, Bianca Censori, la semaine dernière lors d’une cérémonie secrète. Même avec une lune de miel super lux signalée, l’union du couple ne semble pas affecter Kim.

“Kanye n’a pas dit à Kim avant de se marier, donc elle ne sait pas si c’était légal mais elle entend dire que ce n’était qu’une cérémonie”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source. HollywoodLa Vie pour un rapport du 17 janvier. “Elle s’en fiche de toute façon et n’y pense pas. Kim ne se soucie pas de ce qu’il fait de sa vie amoureuse, tant qu’il s’acquitte de ses devoirs de père envers leurs enfants.

Kim a demandé le divorce du rappeur “Famous” en février 2021 après six ans de mariage, invoquant des “différences irréconciliables”. Le couple, qui, avec Saint, partage des filles Nord9 et Chicago4 et fils Psaume, 3, ont maintenant réglé tous les détails. Selon le règlement final obtenu par HollywoodLa Vie, Kim et Kanye obtiendront la garde partagée avec “l’égalité d’accès” à leurs 4 enfants, tandis que Kim recevra 200 000 $ par mois en pension alimentaire. Quant à la pension alimentaire pour époux, chaque partie y a renoncé dans le contrat de mariage.

