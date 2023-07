Kim Kardashian et Saint West regardent le match de Cristiano Ronaldo au Japon – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Kim Kardashian, 42 ans, est la maman du football par excellence. La fondatrice de SKIMS ne se présente pas seulement à tous ses fils Saint-Ouest, mais elle emmène également la fillette de 7 ans avec elle pour voir des matchs professionnels à travers le monde. Le 25 juillet, Kim et Saint se sont envolés pour Osaka, au Japon, pour regarder Cristiano Ronaldo et sa nouvelle équipe, Al-Nassr, jouent contre Neymar et son équipe Paris Saint-Germain. Comme on le voit dans le vidéo ci-dessous, Kim, Saint et l’un des amis de Saint étaient dans les gradins et ont rencontré YouTuber IAfficheVitessequi s’est moqué de Saint pour avoir porté un maillot Neymar au lieu d’un maillot Ronaldo.

Kim Kardashian et ses enfants sont allés voir Messi en maillots de l’Inter Miami, ils sont allés voir Neymar et Mbappe en

Maillots du PSG

Personne ne se soucie de Ronaldo et Al Nassr 😭😂 pic.twitter.com/kVDII0RoLJ – Beno SarkCess (@BenopaOnyx1) 25 juillet 2023

IShowSpeed ​​a demandé à Saint : » Qu’est-ce qui est bon, mon frère ? Pourquoi avez-vous ce PSG? Saint a répondu: « Parce que je vais d’abord rencontrer Neymar. » Lorsque le YouTuber a demandé au fils aîné de Kim s’il était un fan de Ronaldo, Saint a précisé que Ronaldo était son « GOAT ». IShowSpeed ​​a ensuite demandé à Saint s’il préférait Lionel Messi ou Ronaldo, alors que Kim intervenait « tout le monde », pour montrer un peu d’amour à tous les joueurs.

Ensuite, Kim s’est vu poser la même question par IShowSpeed ​​et a déclaré qu’elle soutenait à la fois Ronaldo et Messi – bien que son fils ait clairement indiqué où se trouvait sa loyauté. Après l’échange mignon, Kim a pris une photo d’IShowSpeed ​​avec Saint et son ami, avant de sauter pour une photo de groupe d’eux quatre.

Kim et Saint semblaient avoir passé un bon moment lors du match, qui s’est terminé par un match nul 0-0. Alors que Saint portait un maillot Neymar, Kim avait l’air super stylé (comme toujours) dans un débardeur blanc et un pantalon bouffant. La mère de quatre enfants a tiré ses cheveux bruns en une queue de cheval élégante. Kim a enregistré une partie de l’aventure pour son histoire Instagram, y compris le moment où Neymar a fait signe à Saint et à son ami du terrain. L’un des joueurs a même lancé un maillot dans les tribunes et Saint l’a rattrapé !

Le duo mère-fils s’est envolé pour le Japon après avoir regardé le premier match de Lionel Messi avec l’Inter Miami en Floride le vendredi 21 juillet. Ils ont été vus assis près de Serena Williams et applaudir à certains moments du jeu. Kim a partagé un clip sur son IG Stories of Saint et son ami rencontrant Messi après le match. « Le meilleur jour de toute leur vie », a écrit Kim à côté des images épiques. Saint a également rencontré le propriétaire de l’Inter Miami David Beckham que Kim a également capturé sur son Instagram.

Outre le match de Messi, Kim a fait la une des journaux à Miami pour avoir passé une soirée avec sa sœur Khloe kardashianest ex Tristan Thompson. On les a tous les deux vus marcher dehors dans des tenues à la mode, Kim portant un haut court sans manches en cuir noir et un pantalon assorti.

