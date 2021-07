Kim Kardashian et sa maman Kris Jenner font des révélations sur L’incroyable famille Kardashian ! | Buzz News

Mumbai : la star de télé-réalité américaine Kim Kardashian révèle qu’elle est une plus grande bourreau de travail que sa mère Kris Jenner. Elle dit qu’elle peut continuer à discuter du travail même lorsque Kris passe de son rôle de manager à celui de maman et boit un verre.

« Je suis un bourreau de travail, je peux parler du travail bien plus qu’elle », a déclaré Kim Kardashian, à propos de sa relation de travail avec Kris en tant qu’invité de l’émission audio d’Idris et Sabrina Elba.

Le duo mère-fille a parlé de leurs expériences dans la vie, les affaires, la famille et leur émission télévisée « Keeping Up With The Kardashians ».

En parlant de leur populaire série télévisée de téléréalité, Kim a déclaré qu’elle respectait tout le monde de la même manière. Elle a dit qu’il était clair dès le premier jour que toute la famille avait les mêmes heures, donc ils seraient payés également. « Je me suis assuré que chacun de nous soit payé de la même manière », a déclaré Kim à propos des aspects délicats du travail en famille.

Elle a dit que la famille a toujours célébré chaque étape ensemble, en famille. Kim a revécu le moment où elle a présenté sa famille lors de la première saison et comment, à ce moment-là, elle savait qu’elle n’était rien sans eux.

L’émission d’Elbas « Coupledom » est disponible sur Audible.