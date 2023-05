Kim Kardashian et sa fille North West Twin en tenues noires : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Raw Image LTD/MEGA

Kim Kardashian confirme ce que nous savons déjà. « C’est le monde de North, je suis juste dedans », a-t-elle légendé un diaporama Instagram du 12 mai de magnifiques photos d’elle et de sa fille de 9 ans, Nord Ouest. La photo de couverture du carrousel montrait la star de télé-réalité et femme d’affaires de 42 ans posant avec son mini-moi devant la porte de ce qui semble être une chambre d’hôtel dans un ensemble féroce entièrement noir. Kim avait l’air trop chaud pour être manipulé dans une paire de pantalons en cuir taille haute, un haut court super court et des bottines à talons hauts. Elle a accessoirisé avec des gants noirs, un sac à main Chanel matelassé et des nuances noires surdimensionnées qui comportaient une chaîne en or autour des cadres qui pendaient devant comme un collier extra-long.

North, quant à elle, a secoué son pantalon noir à jambes larges signature qui avait de la détresse. Elle a associé le jean à un haut en cuir boutonné à col, une version plus petite du sac Chanel de sa mère et des nuances noires. Elle a ajouté quelques centimètres avec ses bottes de combat à plateforme noires de base. North portait également des lunettes de soleil noires et accessoirisée avec une ceinture en chaîne dorée.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





D’autres photos montraient le duo emblématique mère-fille montrant d’autres poses pour l’appareil photo. La photo la plus mignonne, peut-être, montrait Kim faisant une tête de canard alors que sa fille entrait pour lui faire un bisou sur la joue. Les dernières images du diaporama montraient North posant avec le téléphone filaire noir de la pièce et faisant semblant de parler dessus. Peut-être était-elle en train de parler à quelqu’un et de commander d’autres sacs Chanel !

La sortie de la fondatrice de SKIMS avec son premier-né est survenue juste un jour après qu’elle a été vue portant son fils de 4 ans, Psaumesur son dos à Universal Studios alors qu’ils célébraient son anniversaire avec le frère aîné de Psalm, Saint7. Le trio a été photographié en train de jouer à des jeux de style Boardwalk, à partir desquels les garçons de l’Ouest ont remporté plusieurs animaux en peluche qui ont ensuite été transportés par leur équipe de sécurité.

Joyeux 4e anniversaire psaume ouest pic.twitter.com/hLKtULqRT0 — Ellie (l’avocat de la défense de Ye) (@TheLifeofEllie7) 9 mai 2023

Plus tôt cette semaine, Psalm a organisé une fête d’anniversaire épique sur le thème des pompiers qui s’est terminée par une grande configuration de fausse caserne de pompiers, une fosse à balles, un pompier fait de ballons, un camion de pompiers vintage (que Kim et Khloe kardashian posé ensemble !), et plus encore. En plus des photos de la fête d’anniversaire, qu’elle a partagées le 9 mai et que l’on peut voir ici, Kim a écrit un doux message à son plus jeune. « Joyeux 4e anniversaire, mon beau petit garçon intelligent et curieux Psalm », a-t-elle commencé. « Je suis tellement heureuse que tu m’aies choisie pour être ta maman. Tu m’apprends tellement chaque jour. J’ai hâte de traverser cette vie avec toi et ton sourire mignon avec tes petits crocs lol ».

Plus à propos Kim Kardashian

Lien connexe En rapport: L »histoire de la petite amie de Pete Davidson : d »Ariana et Kim K. à la rencontre avec Chase Sui Wonders

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.