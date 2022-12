Kim Kardashian et sa fille North déclarent qu’elles sont “meilleures amies” : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

Kim Kardashian42 ans, et sa fille, Nord Ouest, 9 ans, sont sans aucun doute des objectifs de meilleurs amis, et ils l’ont prouvé avec une vidéo TikTok le 15 décembre. “Meilleurs amis pour la vie”, le duo mère et fille a sous-titré le doux message. Northie a secoué une paire de pyjamas SKIMS à carreaux, tandis que Kim a dansé dans un ensemble de pyjama noir. La femme de 42 ans a notamment opté pour un look naturel, car Kim semblait avoir le visage frais et noué ses tresses blondes en un chignon décontracté. “Ouais, c’est mon twinnem / Go best friend, we killin ’em”, la chanson du clip sonnait.

@kimandnorth Meilleurs amis pour la vie ♬ son original – Natalie_20195

North et sa maman célèbre sont souvent aperçues sur leur TikTok en train de créer des messages hilarants ensemble. La semaine dernière, Kim et son mini-moi ont posté une vidéo sur l’application faisant des grimaces idiotes avec un Lady Gaga remix jouant en arrière-plan. North a également montré son soutien à sa tante, Kourtney Kardashian, 43 ans, le 9 décembre, lorsqu’elle a montré ses gommes Lemme Sleep. Kourt a lancé sa marque de bien-être, Lemme, en septembre.

L’adorable vidéo arrive juste un jour après que Kim a partagé une jolie photo de Noël sur son Instagram le 15 décembre. La fondatrice de SKIMS a posé pour une photo de groupe avec ses enfants. Saint7 et Chicago3, ainsi que de douces nièces Vrai4 et Rêver, 6. “Full house”, Kim a légendé le message, avec un emoji au cœur noir. L’un des admirateurs de la star de la télévision s’est rendu dans la section des commentaires pour souligner à quel point Dream ressemblait à la famille Kardashian. “Dream est un tel Kardashian. Elle ressemble à Kim”, ont-ils écrit. Dream est la fille de Rob Kardashian35, et Noir Chyna34.

Kim a également récemment finalisé et réglé son divorce avec le rappeur Kanye West, 45 ans, le 29 novembre. La créatrice de Yeezy, avec qui Kim partage ses quatre enfants, devrait lui verser 200 000 $ par mois en pension alimentaire. Notamment, Ye et Kim partageront “l’égalité d’accès” à leurs enfants. Kanye est également tenu de payer 50% des frais de scolarité, des frais de scolarité et des détails de sécurité des enfants. La femme d’affaires et Ye se sont mariés en 2014 et elle a demandé le divorce en février 2021.

La fondatrice de Kim SKKN a parlé publiquement de la coparentalité avec Kanye et a déclaré que ses enfants restaient sa priorité. “Je regarde en arrière et ma mère et mon père ont traversé des moments difficiles, et il a fallu une minute aux gens pour se réadapter et j’ai déjà tout vu”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien en avril 2022. Pas maigre mais pas gros épisode de podcast. “J’ai toujours beaucoup d’espoir et, vous savez, c’est un père incroyable.”

