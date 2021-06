Kim Kardashian et sa famille sont hypnotiquement effrontés et flash, comment pourrais-je ne pas tomber amoureux d’eux, dit superfan

« LA princesse est dans le bâtiment », a déclaré Kim dans le tout premier épisode de L’Incroyable Famille Kardashian.

C’était l’hiver 2007 et la première fois que je posais les yeux sur cette famille hypnotiquement effrontée et flashy.

Brian Bowen Smith/E!

Le clan Kardashian – de gauche à droite, Kris, Khloe, Kim, Kendall, Kourtney et Kylie[/caption]

Kim, qui s’était instantanément placée au centre de leur émission de téléréalité et qui a le même âge que moi — 25 à l’époque — a parlé si ouvertement de son désir de gloire et de fortune que je ne pouvais rien faire d’autre que d’admirer son honnêteté.

C’était une femme sans la peur habituelle de l’échec que moi, et la plupart de mes amis de la vingtaine, ne perdrions pas avant une décennie. Si pas du tout.

Alors que nous passions la plupart du temps à nous excuser pour nous-mêmes et notre ambition, Kim s’en fichait complètement.

Lorsqu’on lui a demandé dans le premier épisode de sa sœur Kourtney : « Pourquoi avez-vous fait une sex tape ? », elle a répondu froidement de sa voix chuchotante : « Parce que j’étais excitée et j’en avais envie.

Comment diable une jeune femme pouvait-elle avoir ce niveau de confiance sans vergogne, pensai-je.

E! Réseaux

Kim Kardashian pose sur un tournage Playboy[/caption]

Kris Jenner, c’est comme ça.

La désormais célèbre « maman » est apparue à l’écran et a fièrement déclaré à Kim: « Vous avez beaucoup de déchets dans votre coffre », tout en regardant les courbes de sa fille.

Interrogée plus tard sur la sex tape de Kim, la femme de 65 ans a déclaré : « En tant que mère, je voulais juste la tuer. Mais en tant que manager, je savais que j’avais un travail à faire.

Ce travail faisait d’elle l’une des femmes les plus célèbres et les plus puissantes au monde.

Youtube

Kim frappe Kourtney pendant une dispute[/caption]

Et comme un sorcier de téléréalité, elle l’a fait – et puis certains, tout en impliquant ses cinq autres enfants, bien sûr.

La plus grande mais petite sœur Kourtney, 42 ans, Khloe, 36 ans, impertinent et jurant, fils unique – et enfant unique sans nom K – Rob, 34 ans, et les enfants du deuxième mariage Kendall, 25 ans et Kylie Jenner, 23 ans, ont tous été catapultés renommée mondiale grâce à sa vision sans faille.

BEAUTÉS IMMACULÉES AUX BOUCHES SALES

Leurs vies ont été filmées pour une série épique de 20 sur 14 ans, capturant le niveau de drame que même l’écrivain de feuilleton le plus créatif n’oserait pas scénariser au cas où leurs patrons penseraient qu’ils avaient perdu la tête.

Avec des mariages multiples, des ruptures, des cambriolages sous la menace d’une arme, des maris précipités en cure de désintoxication et un changement de sexe très médiatisé, le krew Kardashian est rapidement devenu comme des invités glamour sur Jerry Springer.

Instagram

Kylie et sa fille Stormi en tenue assortie[/caption]

Mais, comme le dit le proverbe (même si je suis fortement en désaccord avec lui par principe) : toutes les bonnes choses ont une fin.

Et cette fin est ce soir, avec le dernier épisode diffusé sur E !.

Combien cette famille va me manquer beaucoup plus que la mienne.

Leurs vies se sont envolées sous mes yeux, tandis que leurs comptes bancaires et leurs maisons s’agrandissaient de plus en plus.

E!

Kylie et Kim et leurs biscuits parfaits[/caption]

Alors que nous vivons maintenant dans un monde où les célébrités déguisent leur ambition féroce derrière un masque de bienveillance et d’éveil (voir Meghan Markle pour plus de détails), cette famille n’est pas gênée par sa soif de la grande vie.

Certains pourraient trouver cela grossier, mais dans une industrie dominée par les hommes, j’ai toujours trouvé l’ambition brûlante des Kardashian d’une honnêteté rafraîchissante.

Dans un épisode de la première série, Kris dit à la famille qu’elle pense que sa fille la plus ronde, Kim, devrait poser pour le magazine pornographique Playboy.

Khloe riposte immédiatement: « Bien sûr que vous le faites, car vous obtenez vos dix pour cent. C’est malade. »

Cela n’a pas été contesté par Kris, et plus tard lors du tournage de Playboy – dans une scène qui a lancé un millier de mèmes sur Internet – Kris crie: « Tu es génial, ma chérie », à sa fille nue tout en prenant ses propres photos avec un appareil photo numérique .

Kim, 40 ans, a ensuite exprimé son regret d’avoir posé dans le buff, en déclarant: « Les temps ont changé depuis mon premier tournage Playboy. Cela semble si mauvais, mais j’ai l’impression que ma mère m’a convaincu de faire mon premier tournage Playboy, je l’ai vraiment fait.

Planète Photos

Kim épouse la star de la NBA Kris Humphries en 2011[/caption]

Khloe a été condamnée à 30 jours de prison pour avoir enfreint sa probation à la suite d’une arrestation pour conduite en état d’ivresse.

Sur le chemin de la prison, Kim prend d’interminables selfies et Kris exaspérée crie : « Kim, vas-tu arrêter de te prendre en photo ? Ta sœur va en prison !

Ce n’était certainement pas l’une des plus grosses disputes des Kardashian, mais la famille ne s’est jamais vraiment disputée.

Cependant, leurs chutes spectaculaires sont une autre chose à leur sujet qui les maintient sans cesse divertissants.

En tant que sœur moi-même, je comprends l’étrange dynamique qui peut faire passer les frères et sœurs de meilleurs amis à partenaires d’entraînement en un clin d’œil.

Vous pouvez avoir un cœur à cœur profond et personnel avec votre sœur BFF et ensuite la repérer portant ce bracelet que vous pensiez avoir perdu en 1998.

E! Réseaux

Kris et Kim accompagnent Khloe sur le chemin de sa peine[/caption]

Soudain, vous rejouez Mike Tyson contre Lennox Lewis.

C’est en grande partie ce qui s’est passé dans la série 18, lorsque Kourtney et Kim ont discuté de leurs engagements professionnels.

Se prélasser parmi des tas de coussins luxuriants, la conversation s’est passionnée et – comme un cadeau des dieux de la télé-réalité – s’est rapidement transformée en deux mères multimillionnaires criant: « Je vais littéralement vous foutre en l’air », tout en lançant des coups de poing et en faisant couler du sang .

Oh, comme ces beautés immaculées me manqueront, avec des bouches sales qui s’embrassent.

Parce que peu importe à quel point mes disputes avec ma famille sont enflammées, les Kardashian les ont fait ressembler à un jeu d’enfant.

Tout comme ils ont fait mes relations et mes ruptures.

PA : Association de presse

Kim et Kanye se marient en 2014[/caption]

50 000 £ POUR UNE BINGE DE DROGUES SEXUELLES DE QUATRE JOURS

Être hanté par un rendez-vous Tinder n’est rien comparé aux mariages désastreux, aux scandales d’infidélité et aux crises de drogue avec les maris que les Kardashian ont filmées.

Lorsque Khloe s’est marié avec le basketteur Lamar Odom, ne le connaissant que depuis un mois, non seulement ils n’ont pas vécu heureux pour toujours, Lamar, 41 ans, a finalement été retrouvé dans une maison close du Nevada après avoir dépensé 50 000 £ sur quatre jours, sexe -combustion de drogue alimentée et se gaver de KFC. Encore une fois, placez-le dans le bac « Impossible de le rattraper ».

Il fut aussi le temps où la non-fille Kardashian, Rob, compliquait la dynamique familiale en se fiançant à Blac Chyna.

Blac, 33 ans, a eu un enfant avec le rappeur Tyga, qui sortait alors avec la sœur de Rob, Kylie. Confortable.

Malheureusement, le couple n’a jamais marché dans l’allée et Rob a ensuite été accusé d’avoir publié des photos pornographiques de vengeance des parties intimes de sa quasi-femme.

E!

Kim sanglote à cause de son divorce avec Kanye dans la dernière série[/caption]

Ensuite, il y avait les deux mariages de Kim à l’écran.

Le premier était à l’ancien joueur de basket-ball et nommé de manière appropriée Kris Humphries lors d’une cérémonie qui a coûté 8 millions de livres sterling. Leur mariage n’a duré que 72 jours.

Elle a ensuite été jetée directement dans les bras de la superstar multimillionnaire Kanye West, 44 ans.

Mais après quatre enfants et six ans de mariage, c’est fini. Un scénario qu’elle a réussi à intégrer dans la 20e série juste avant la fin de la série – prouvant une fois de plus qu’elle est une professionnelle jusqu’à la toute fin.

Et donc je voudrais remercier Kim et Ko de m’avoir permis d’entrer dans leur vie. Je manquerai de regarder dans vos maisons beiges immaculées avec des comptoirs de cuisine étincelants recouverts de ces bocaux en verre géants remplis de biscuits parfaitement symétriques qui ne sont jamais mangés.

Je manquerai de rester bouche bée devant les chefs personnels, les assistants, les nounous, les chauffeurs et la « glam squad » (une sélection triée sur le volet de coiffeurs et maquilleurs flagorneurs) qui sont si souvent vus mais pas entendus.





Enfer, je vais même manquer vos 104 enfants avec des noms sans nom (True, Stormi, Dream, Chicago, North, Reign) qui sont habillés de tenues identiques à vous, comme les versions milliardaires de Big Fat Gypsy Wedding.

Merci de m’avoir laissé voir toutes les larmes, les crises de colère et les diadèmes incrustés de diamants.

Ce fut une joie absolue d’essayer de vous suivre.