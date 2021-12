Kim Kardashian et Pete Davidson ont un petit-déjeuner intime à LA après son voyage à New York – Photo

Quelques jours seulement après avoir vu un film ensemble à New York, Kim Kardashian et Pete Davidson se sont envolés pour la côte ouest et ont été photographiés en train de prendre leur petit-déjeuner à LA.

Kim Kardashian, 41 et Pierre Davidson, 28 ans, se sont rendus sur la côte ouest. Le nouveau couple de premier plan a pris le petit-déjeuner ensemble mardi matin (21 décembre) au Fountain Coffee Room de l’hôtel Beverly Hills, comme on le voit sur les photos ICI. Les deux stars se sont habillées de manière très décontractée pour le rendez-vous matinal : Kim portait un sweat-shirt turquoise et un masque noir, tandis que Pete portait un T-shirt noir à manches courtes. On pouvait les voir se lier et rire à propos de quelque chose sur le téléphone du fondateur de SKIMS.

Il ne reste que quelques jours avant Noël, et il est donc tout à fait possible que Pete et Kim passent les vacances ensemble ce week-end en Californie avec sa célèbre famille, y compris ses quatre enfants qu’elle partage avec son ex Kanye West, 44. Cependant, Pete pourrait aussi facilement rentrer à New York pour être avec sa mère Amy Davidson et petite soeur Casey Davidson pour Noël. Pete et Kim étaient en fait juste ensemble sur la côte Est quelques jours avant leur petit-déjeuner à LA. Ils ont été photographiés dans un cinéma de Staten Island le samedi 18 décembre. Une source dit qu’ils ont regardé Maison Gucci mettant en vedette Lady Gaga, Jared Leto, Adam Pilote et Al Pacino.

En plus du film, Kim et Pete ont également profité d’un dîner romantique au Angelina’s Ristorante. Ils ont été rejoints par Scott Disick, 38 ans, et une brune non identifiée. Une source a également confirmé HollywoodLa Vie que Kim a eu la chance de rencontrer le Saturday Night Live la mère de la star, Amy, alors qu’elle était à New York. « Ça s’est très bien passé », a déclaré notre informateur à propos de la visite.

Kanye, quant à lui, est à nouveau célibataire, à la suite de sa rupture avec le mannequin de 22 ans Vinetria. Le rappeur « Off the Grid » s’est battu avec acharnement pour reconquérir son ex-femme. Kim, cependant, semble pleinement concentrée sur sa nouvelle relation avec Pete. Elle a même récemment déposé des documents pour mettre officiellement fin à son mariage avec Kanye et obtenir le statut de célibataire légal.