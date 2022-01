Kim Kardashian et Pete Davidson assistent au dîner de Jeff Bezos avant de s’échapper vers un hôtel voisin

Kim Kardashian et Pete Davidson auraient été aperçus en train d’arriver au domaine de Jeff Bezos à Los Angeles dans la voiture de Kim et auraient passé plusieurs heures avec d’autres invités.

Kim Kardashian, 41, et Pete Davidson, 28 ans, n’ont pas peur de se mêler à l’un des hommes les plus riches du monde ! Les nouveaux tourtereaux auraient été vus assister à Jeff Bezos‘ Los Angeles, Californie, pour un impressionnant dîner plein d’invités dans la nuit du 25 janvier. Ils se sont présentés dans la voiture de Kim, selon TMZ, et est resté au bash pendant plusieurs heures.

Des sources ont également déclaré qu’une fois qu’ils avaient fini de faire la fête avec Jeff et les autres participants, ils sont partis ensemble et se sont retrouvés dans un hôtel à Beverly Hills. Bien que les photos des stars n’aient pas été prises, les photographes ont semblé réussir à obtenir des instantanés de la voiture entrant dans le domaine de Jeff.

La soirée apparemment amusante pour Kim et Pete survient après qu’ils ont fait beaucoup de gros titres avec leur romance. Bien qu’ils aient gardé leur relation privée pour la plupart, ils ont été vus devenir confortables et avoir l’air aussi heureux que possible lors de plusieurs sorties au cours des derniers mois. Des sorties au parc d’attractions aux sorties déjeuner et plus encore, ces deux-là ont définitivement appris à se connaître le plus possible !

Kim, qui a demandé le divorce de son mari Kanye West, 44 ans, en février 2021, et Pete ont été repérés pour la première fois ensemble après son apparition en tant qu’hôte sur Saturday Night Live en octobre, ils ont tous deux joué dans un sketch qui les a fait s’embrasser pendant l’épisode et cela a amené beaucoup de fans à se demander si peut-être les deux avaient déclenché une flamme avant l’enregistrement en direct. Quoi qu’il en soit, il ne leur a pas fallu longtemps pour commencer à apparaître dans les lieux publics en se tenant la main.

Malgré leurs bons moments récents, Kanye ne semblait pas trop content du couple dans l’une de ses dernières interviews. Il a admis qu’il avait dû regarder Kim embrasser Pete devant lui à SNL et l’ont même accusée de « jouer à des jeux » maintenant qu’ils se sont séparés. « Comment vas-tu m’amener à SNL et puis embrasser le mec avec qui tu sors juste devant moi et tout le monde se dit « Oh, c’est cool » », a-t-il dit Hollywood débloqué week-end dernier.