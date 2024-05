Kim Kardashian et Nicholas Galitzine prêts pour « Acteurs sur Acteurs »

La plus grande franchise de la saison des récompenses est de retour avec les favoris des Emmys de cet automne

« Actors on Actors » de Variety revient pour sa 20e saison avec les plus grandes stars de la saison des Emmys de cette année.

Parmi les moments forts de la dernière programmation : la première conversation publique entre Emma Corrin et Elizabeth Debicki, les deux acteurs qui ont joué la princesse Diana dans « The Crown » de Netflix. Robert Downey Jr. parle du métier d’acteur avec son amie de longue date Jodie Foster. Joey King retrouve Taylor Zakhar Perez, sa co-star de « The Kissing Booth ». Et Kim Kardashian et Chloë Sevigny, deux stars de l’univers de Ryan Murphy, partagent leurs notes sur leur collaboration avec l’un des showrunners les plus influents de la télévision.

Une conversation par jour sera diffusée sur Variety.com pendant 12 jours consécutifs, du 3 au 14 juin. Le numéro du magazine « Actors on Actors », photographié par la célèbre photographe Mary Ellen Matthews, sortira en kiosque le 5 juin. sera présenté par Peacock.

« Nous sommes ravis que « Acteurs sur Acteurs » soit de retour, et plus grand que jamais », a déclaré Variété co-rédacteur en chef Ramin Setoodeh. « La programmation de cette année présente certaines de nos conversations préférées à ce jour. Nous avons hâte que la franchise de récompenses préférée des internautes atteigne à nouveau des dizaines de millions de téléspectateurs dans tout le monde. Variétéles réseaux sociaux de .

Quatre épisodes diffusés seront diffusés sur PBS SoCal le 13 juin de 20h à 22h, suivis de rappels sur les chaînes de télévision publiques à travers le pays et sur la chaîne WORLD (consultez les programmes locaux). Tous les épisodes seront diffusés sur pbssocal.org et sur l’application gratuite PBS après leurs premières.

La programmation Actors on Actors de cette année comprend les éléments suivants :

Leo Woodall (« Un jour ») et Nicholas Galitzine (« Mary et George »)

Joey King (« Nous étions les plus chanceux ») et Taylor Zakhar Perez (« Rouge, blanc et bleu royal »)

Quinta Brunson (« Abbott Elementary ») et Jennifer Aniston (« The Morning Show »)

Jodie Foster (« True Detective : Night Country ») et Robert Downey Jr. (« Le sympathisant »)

Jon Hamm (« Fargo », « The Morning Show ») et Kristen Wiig (« Palm Royale »)

Tyler James Williams (« Abbott Elementary ») et Anthony Mackie (« Twisted Metal »)

Anna Sawai (« Shōgun ») et Tom Hiddleston (« Loki »)

Brie Larson (« Leçons de chimie ») et Andrew Scott (« Ripley »)

Hannah Einbinder (« Hacks ») et Chloe Fineman (« Saturday Night Live »)

Elizabeth Debicki (« La Couronne ») et Emma Corrin (« Un meurtre au bout du monde »)

Chloë Sevigny (« Feud : Capote contre les cygnes ») & Kim Kardashian (« American Horror Story : Delicate »)

Naomi Watts (« Feud : Capote contre les cygnes ») et Jonathan Bailey (« Compagnons de voyage »)