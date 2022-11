Kim Kardashian et l’ex Kanye West règlent enfin le divorce alors que la star de télé-réalité obtient un chiffre énorme dans le paiement de la pension alimentaire pour enfants

KIM Kardashian et Kanye West ont conclu un accord de divorce et la star de télé-réalité a reçu une importante pension alimentaire pour enfants.

Le magnat du SKKN a demandé le divorce en février 2021, cherchant à mettre fin à son mariage avec le rappeur de Chicago après sept ans.

Kim a demandé le divorce en février 2021

TMZ a rapporté que Kim, 42 ans, et Kanye, 45 ans, ont réglé leur divorce.

Le couple est parvenu à un accord sur toutes les questions, y compris la pension alimentaire pour enfants, la garde et le partage des biens.

La star des Kardashians et son ex fondateur de Yeezy auront la garde conjointe de leurs quatre enfants – North, Saint, Pslam et Chicago.

Les documents obtenus par le point de vente indiquent qu’ils auront un accès égal aux enfants, bien que des sources aient déclaré à TMZ que Kim les aura la plupart du temps.

La fondatrice de Skims recevra chaque mois une somme massive de pension alimentaire pour enfants de son ex.

Selon TMZ, l’espoir présidentiel devra payer à Kim 200 000 dollars par mois.

Des sources affirment que c’est sa part du coût pour s’occuper et maintenir le style de vie de ses enfants et que cela doit être viré directement sur son compte le premier de chaque mois.

En plus de cette somme, Kanye est responsable de 50% des dépenses d’éducation de ses enfants et de 50% de leurs frais de sécurité.





Ce n’est pas tout ce sur quoi Kim et Kanye se sont mis d’accord dans leur règlement.

Le couple aurait convenu que si jamais il y avait un différend entre eux au sujet de leurs enfants, ils iraient en médiation.

Si une partie ne participe pas, l’autre prend automatiquement la décision.

Les décisions de propriété et la division des actifs étaient toutes ce que le duo avait prévu dans leur accord prénuptial original.

Kim et Kanye ont tous deux renoncé à la pension alimentaire dans l’accord.

DRAME DE DIVORCE

Au milieu de leur séparation, les choses se sont gâtées entre la personnalité de la télévision et le créateur de mode.

En octobre, Kanye s’est mis dans le pétrin avec un autre parent alors qu’il se tenait à l’écart du match de football de son fils Saint.

Cette sortie fait suite à des propos antisémites tenus par le musicien, qui ont conduit plusieurs entreprises – dont Adidas et Gap – à se séparer de lui.

Kanye a été enregistré en train de se disputer avec le parent et TMZ a annoncé la nouvelle.

Le parent aurait exprimé ses réflexions sur les récents commentaires du rappeur, ce qui a provoqué une confusion entre eux.

Le rappeur a été vu en train de sortir du terrain tandis que Kim, qui avait gardé ses distances tout le temps, était restée en arrière.

À l’époque, une source a déclaré à The US Sun que Kim était “désespérée” de finaliser son divorce avec Kanye mais il a continué à bloquer l’affaire.

RETARDER ET PRIER

Suite à la décision de Kim de demander le divorce, Kanye s’est donné beaucoup de mal pour bloquer le processus.

Il a mis des semaines à déposer sa déclaration de divulgation et a perdu six avocats ou plus, dont beaucoup auraient du mal à travailler avec lui au milieu d’explosions en ligne et de comportements bizarres dans les coulisses.

Robert Stéphan Cohen, l’un des anciens avocats de Kanye basé à New York, a confirmé au US Sun qu’il ne représentait plus la star en difficulté.

Son avocat spécialisé en divorce basé à Los Angeles, Nick Salick, aurait continué à travailler sur le divorce.

Kim a abordé le comportement de Kanye dans un rare post Instagram destiné à son ex.

En mars 2022, le gagnant d’un Grammy a affirmé que sa femme alors séparée lui gardait les enfants.

Kanye est allé sur Instagram pour partager une photo en gros plan d’un sac à dos, qui comprenait des épingles du rappeur, un extraterrestre vert et l’ancien de Keeping Up With the Kardashians.

À côté de la photo, Kanye a écrit : “C’était sur le sac à dos de ma fille quand j’ai été ‘autorisé’ à la voir la semaine dernière.

“C’est pourquoi je me donne tant de mal pour ma famille, je suis câblé pour protéger ma famille à tout prix.

“En tant que prêtre de ma maison, ne vous inquiétez pas, Northy God est toujours en vie.”

Peu de temps après que le message ait été partagé, Kim a répondu: “S’il vous plaît, arrêtez avec ce récit, vous étiez juste ici ce matin pour aller chercher les enfants à l’école.”

Le règlement du divorce comprend 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants

Lui et Kim vont maintenant continuer à coparentalité, elle ayant les enfants la plupart du temps