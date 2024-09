Kim Kardashian a visité samedi l’établissement correctionnel Richard J. Donovan près de San Diego pour parler de la réforme pénitentiaire avec un grand groupe de détenus, dont les frères Lyle et Erik Menendez.

Kardashian était accompagnée de sa sœur Khloe Kardashian, de sa mère Kris Jenner, du producteur de films Scott Budnick et de l’acteur Cooper Koch, qui joue Erik dans la série biographique Netflix de Ryan Murphy « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ».

Les frères Menendez, qui ont abattu leurs parents Kitty et José Menendez en 1989, ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Ils ont été condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Vendredi, Erik a fustigé « Monsters », affirmant que le deuxième volet de la série d’anthologie Netflix perpétuait des « représentations de personnages ruineuses » de lui et de son frère Lyle.

« C’est avec le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour faire cela sans mauvaise intention », a écrit Menendez dans sa déclaration, qui a été publiée sur le compte X (anciennement Twitter) de sa femme Tammi Menendez.

Kardashian a récemment travaillé avec Murphy sur une autre version de « American Horror Story ». L’acteur et star de télé-réalité se rend également régulièrement dans les prisons pour en apprendre davantage et parler des programmes de réhabilitation et de la réforme pénitentiaire, dont elle a parlé dans les émissions de télévision de Kardashian et discuté lors de Variété’Sommet sur la réforme de la justice.

Plus tôt cette année, Kardashian s’est entretenue avec la star de « Monsters », Chloë Sevigny, qui incarne Kitty Menendez dans « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story », pour Variétés Acteurs sur acteurs. Ensemble, ils ont parlé de la famille Menendez avant la sortie de la saison.

Sevigny a révélé les défis auxquels elle a été confrontée en incarnant la matriarche Menendez, en déclarant : « Nous jouons des interprétations d’elle, donc je ne joue pas nécessairement sa vérité, ce que j’ai trouvé très difficile. »

« J’ai grandi dans la même rue que la maison où tout s’est passé, et tout le monde allait à la même école », a répondu Kardashian. « Je me souviens avoir entendu parler de cette affaire. Mais mon père m’a conduit devant la maison et m’a raconté l’histoire. Et il était venu dans la maison. Puisque les garçons sont toujours en vie, s’ils essayaient de communiquer avec vous, seriez-vous ouverte à cela ? »

« Je pense que c’est une pente glissante, et je pense que les aspects juridiques sont également très dangereux », a déclaré Sevigny. « J’ai travaillé sur de nombreux crimes réels et, honnêtement, je trouve un peu épuisant mentalement de penser à ces responsabilités envers les victimes, voire envers les tueurs et les membres de leur famille. »

TMZ a été le premier à signaler la visite de Kardashian.