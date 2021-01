Kim Kardashian et Kanye West seraient en train de divorcer, selon les médias américains.

On dit que la star de 40 ans de Keeping Up With The Kardashians a « fini » avec son mari rappeur, qui reste dans son ranch dans le Wyoming et n’a « pas l’intention » de retrouver Kim à Los Angeles.

Page Six a rapporté qu’un «divorce est imminent» pour le couple hollywoodien, Kim engageant Laura Wasser, qui a été avocate en divorce pour les stars.

Une source leur a dit: « Ils font preuve de discrétion, mais ils ont terminé. Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers de règlement. »

Il a été rapporté que Kim a cessé de porter son alliance pendant que Kanye prend une pause prolongée dans son ranch de 14 millions de dollars.







(Image: Instagram)



La source a ajouté: « Kim a demandé à Kanye d’aller là-haut [Wyoming] afin qu’ils puissent vivre des vies séparées et régler tranquillement les choses pour se séparer et divorcer. Elle a fini.

Kim a été un grand partisan de son mari pendant qu’il s’occupe de ses problèmes de santé mentale, mais la source a indiqué que ce soutien avait atteint une destination finale.

Ils ont ajouté: «Maintenant, ce divorce se produit parce que Kim a beaucoup grandi.

«Elle souhaite sérieusement passer l’examen du barreau et devenir avocate, elle prend au sérieux sa campagne de réforme pénitentiaire.

«Pendant ce temps, Kanye parle de se présenter à la présidence et de dire d’autres fous, et elle en a juste assez.







(Image: chaîne E Entertianment)



Une source distincte a déclaré que Kanye était de plus en plus irrité par le mode de vie de la famille Kardashian et mal à l’aise avec la direction que cela prenait.

La source a déclaré: « C’est complètement sur toute la famille … Il ne veut rien avoir à faire avec eux. »

Kanye aurait également qualifié Keeping Up With The Kardashians d ‘ »insupportable » et cherche à se distancier d’eux.

