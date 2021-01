Kim Kardashian et Kanye West travaillent «à travers les choses» dans le conseil

Kim Kardashian et Kanye West n’abandonnent pas encore leur mariage.

Une source a dit à E! News que la star de télé-réalité et le musicien «essaient de résoudre les problèmes» dans le conseil matrimonial. L’initié explique: « Le divorce a été discuté, mais Kim veut plus que tout pour que leur relation fonctionne. »

Quant à ce qui a poussé Kim à envisager une scission après six ans de mariage, la source affirme qu’il n’y a «rien de spécifique qui s’est produit qui les a conduits à ce point».

Une deuxième source est d’accord, via NBC News, ajoutant que Kim et Kanye sont aux prises avec des «problèmes de relations régulières». Quant à la spéculation entourant une possible infidélité, l’initié souligne: «Il n’y a personne d’autre impliqué».

De plus, de multiples sources décrivent la situation comme fluide, une troisième source révélant que «les pourparlers de divorce ont eu lieu avec eux depuis le printemps».

Alors que l’avenir de leur mariage reste dans les limbes, la première source insiste sur le fait qu’ils sont «alignés à 100% en ce qui concerne les enfants».