Kim Kardashian et Kanye West se réunissent pour un dîner avec des amis 7 mois après leur séparation — Photos

Des ex à l’amiable ! Kim Kardashian et Kanye West ont fait front commun lorsqu’ils ont assisté à un dîner ensemble à Malibu avec des amis le 30 septembre.

Kim Kardashian déposé du divorce de Kanye West en février, mais les deux ont de nouveau suscité des spéculations selon lesquelles ils pourraient ne pas se séparer le 30 septembre. Les anciens tourtereaux ont été photographiés en train de dîner ensemble à Nobu Malibu, où ils ont été rejoints par un groupe d’amis pour la soirée . Kim a bercé un catsuit moulant violet clair, qu’elle a associé à des talons hauts violets, un manteau en cuir marron et ses cheveux en une longue tresse. Pendant ce temps, Kanye est resté un peu plus décontracté dans un ensemble tout noir.

Cette soirée survient au milieu du récent buzz selon lequel Kim et Kanye pourraient essayer de régler les choses. Au cours de l’été, Kim a énormément soutenu Kanye lorsqu’il a sorti son plus récent album, Donda. Elle a assisté à divers événements de sortie de l’album et s’est même présentée à une personne portant une robe de mariée.

« Kim veut que les choses fonctionnent, surtout pour les enfants, et elle a toujours de l’amour pour Kanye », a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en août. « Ils forment un front uni et sont réengagés à essayer de rester ensemble. Ils le prennent au jour le jour. Notre source a ajouté qu’il n’était pas encore clair à l’époque si Kim retirerait ou non les papiers du divorce.

Après avoir demandé le divorce, Kim a dévoilé sa décision de L’incroyable famille Kardashian. Elle a expliqué qu’elle et Kanye avaient simplement des styles de vie différents – elle devait être basée en Californie avec sa famille, alors qu’il voulait la liberté de se déplacer et de vivre dans d’autres endroits, comme le Wyoming. « Je n’ai jamais pensé que j’étais seul », a admis Kim. « J’ai toujours pensé que c’était tout à fait bien – je peux juste avoir mes enfants, et mon mari déménage d’un état à l’autre, et je suis sur cette balade avec lui. je [was] d’accord avec ça. Mais après avoir eu 40 ans cette année, j’ai réalisé… non. Je ne veux pas d’un mari qui vit dans un état complètement différent.

Kim et Kanye ont quatre enfants ensemble — Nord Ouest, 8, Saint-Ouest, 5, Chicago Ouest, 3 et Psaume Ouest, 2 – et ils ont priorisé la coparentalité depuis leur rupture. « Nous avons une relation de coparentalité incroyable et je le respecte tellement », a déclaré Kim sur le KUWTK retrouvailles en juin. « C’était mon ami, avant tout, pendant longtemps. Je ne vois pas ça s’en aller. Je serai pour toujours le plus grand fan de Kanye. C’est le père de mes enfants. Il fera toujours partie de la famille.