Récemment, la fondatrice de SKIMS a été plus privée au sujet de sa romance avec le politicien et musicien en herbe. Cependant, le mois dernier, elle a pris un moment pour célébrer l’anniversaire de l’un de ses albums les plus acclamés, Ma belle fantaisie tordue sombre.

« Joyeux anniversaire de 10 ans pour l’album » My Beautiful Dark Twisted Fantasy « de Kanye », a déclaré Kim dans un post Instagram le 22 novembre. « Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire de » Lost In The World « … Kanye ne pouvait pas Je n’ai pas trouvé certaines des paroles, mais j’ai ensuite réalisé qu’il avait alors [sic] dans un poème qu’il m’avait écrit, c’était ma carte d’anniversaire qu’il m’avait donnée pour mes 30 ans. Il a pris le poème qu’il m’a écrit et en a fait la chanson. Je garde tout! «

Un mois auparavant, elle avait jailli du cadeau spécial qu’il lui avait offert pour son 40e anniversaire, qui comprenait un hologramme de son défunt père, Robert Kardashian.

«Pour mon anniversaire, Kanye m’a offert le cadeau le plus attentionné de ma vie», a déclaré le magnat de la mode sur Twitter en octobre. « Une surprise spéciale du ciel. Un hologramme de mon père. C’est tellement réaliste et nous l’avons regardé encore et encore, rempli de beaucoup de larmes et d’émotions. Je ne peux même pas décrire ce que cela signifiait pour moi et mes sœurs, mon frère , ma mère et mes amis les plus proches à vivre ensemble. «

Elle ferma, « Merci beaucoup Kanye pour ce souvenir qui durera toute une vie. »