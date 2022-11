Kim Kardashian et Kanye West ont finalisé leur divorce

Kim Kardashian et Kanye West ont enfin défini les conditions de leur divorce, qui intervient neuf mois après que le fondateur de SKIMS a été déclaré légalement célibataire.

La star de télé-réalité de 42 ans et le rappeur de 45 ans viennent de finaliser leur divorce, parvenant à un accord sur la garde des enfants et la propriété. Selon les documents de divorce obtenus par PERSONNESl’ancien couple aura la garde physique et légale conjointe de leurs quatre enfants : North, 9 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans.

Malgré la garde partagée, Ye devra payer à Kardashian 200 000 $ par mois en pension alimentaire. Il sera également responsable de la moitié des dépenses médicales, éducatives et de sécurité des enfants. Les deux parties ont renoncé à la pension alimentaire.