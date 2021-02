Kim Kardashian suit le rythme d’une personne de moins.

La L’incroyable famille Kardashian La star de télé-réalité n’a pas encore demandé le divorce de son ex-mari Kanye West, mais, selon une source proche de Kim, c’est une simple formalité. L’initié le dit en exclusivité à E! News Kim et Kanye ont « complètement fini et ne parlent plus ».

À ce stade, la source dit: «Elle essaie de rester forte et de continuer sa vie».

Bien que de nombreuses personnes soient au courant du statut de relation difficile de Kim et Kanye, l’initié explique que Kim n’a pas encore engagé de procédure formelle parce qu’elle « travaille toujours sur la logistique de l’annonce du divorce ».

Néanmoins, l’initié dit que leur séparation est «complètement officielle dans son esprit».

De même, une deuxième source partage, « Kanye a également complètement fini le mariage et passe à autre chose. »

Contrairement à sa femme de six ans, cependant, le Vie de Pablo l’artiste semble désireux de rendre leur scission officielle le plus tôt possible.