Kim Kardashian et Kanye West constatent toujours que leur mariage n’est pas encore heureux, mais ils ont trouvé un moyen de les empêcher de se présenter aux tribunaux de divorce.

Il a été rapporté que les deux hommes «luttent» toujours pour «rester ensemble en tant que couple», mais ils sont heureux de maintenir ce statu quo plutôt que de mettre un terme formel à leur mariage.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 40 ans, a été bouleversée par le comportement de Kanye pendant une grande partie de l’année, mais elle ne cherche pas à divorcer comme solution car ils vivent «des vies séparées» et cela les maintient tous les deux «satisfaits». .

Kim et Kanye, 43 ans, resteraient dans différents États, alors que le rappeur continue de vivre dans son ranch du Wyoming alors que Kim reste avec leurs enfants à Los Angeles.







(Image: Getty Images pour BET)



S’adressant à Hollywood Life, une source a déclaré que rien de tout cela n’était pressé de changer.

La source a déclaré: « Kim et Kanye ont du mal à rester ensemble en tant que couple et l’ont fait depuis un certain temps maintenant.

« Il ne semble pas qu’elle demandera le divorce un jour, du moins de si tôt. Ils vivent vraiment des vies séparées en ce moment et l’ont fait pendant un certain temps. »

Alors que Kim a ses enfants – North, sept ans, Saint, cinq, Chicago, deux et Psalm, un – qui restent principalement avec elle, ils s’envolent toujours pour voir Kanye aussi régulièrement que possible.







(Image: Instagram)



La source a poursuivi: «Elle est à Los Angeles la plupart du temps et il passe la plupart de son temps aussi secrètement que possible dans le Wyoming avec une équipe autour de lui.

« Il est là autant qu’il peut être et il adore ça là-bas. Ils semblent tous les deux heureux de faire tout ce qu’ils font et les enfants le sont aussi. »

Une autre source a déclaré au site qu’il y avait encore de l’amour dans la relation, même s’ils ne cherchent pas à passer du temps ensemble.

La source a déclaré: « Kanye adorera toujours Kim. Il l’aime tellement.

« Il ne semble pas inquiet de perdre Kim. Kim n’a pas non plus l’intention de quitter Kanye de si tôt. »







(Image: kimkardashian / Instagram)



Bien que cela n’ait pas été la meilleure année de leur temps ensemble, ils sont toujours «sur la même longueur d’onde» en ce qui concerne leur relation.

La source a poursuivi: «Ils sont tous les deux sur la même longueur d’onde car ils vivent des vies séparées.

«Cela dure depuis des mois et des mois maintenant. Ils parlent toujours constamment et ils semblent tous les deux satisfaits pour le moment de la façon dont les choses sont.

«Kim aime Kanye tout autant que Kanye l’aime. C’est vraiment un type d’amour d’âme soeur qu’ils ont, mais leur mariage et leur relation ne sont pas normaux.

«Elle est très heureuse d’avoir les enfants avec elle à LA près de sa famille et elle veut que Kanye soit heureux et prenne soin de lui.

«Si cela signifie être au Wyoming en ce moment, elle le soutient.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.