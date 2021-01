Kim Kardashian et Kanye West discutent du divorce

Les sources ont confirmé que West vivait chez eux dans le Wyoming ces derniers mois, tandis que sa femme restait en Californie avec leurs enfants.

« Ils vivent séparément depuis quelques mois », a déclaré un ami de Kardashian West à CNN mais a demandé l’anonymat en raison de la sensibilité de la situation. « Ils ont été en counselling matrimonial et ont discuté du divorce, c’est sur la table. »

« Le divorce est quelque chose qui a été discuté à plusieurs reprises au cours de la dernière année, mais Kim n’a pas voulu aller de l’avant sur ce point », a déclaré la deuxième source. « Il n’y a pas de drame ou de relation contentieuse », a ajouté l’individu, ils sont « à l’amiable » et « parfaitement alignés sur les enfants ».

Des rapports ont affirmé que Kardashian West avait également engagé l’avocate en divorce Laura Wasser. Cependant, CNN a appris que pendant que Kardashian West la consultait, l’avocat de haut niveau était en mandat depuis des années. Wasser a représenté Kardashian West dans son divorce d’avec le joueur de NBA à la retraite Kris Humphries, qui a été finalisé en 2013. Kardashian West était également marié au producteur de musique Damon Thomas. Kanye West était auparavant fiancée au designer Alex Phifer.

CNN a contacté les représentants du couple pour obtenir leurs commentaires.

Les deux stars, qui se sont mariées lors d’un somptueux mariage en Italie en 2014, sont les parents de quatre enfants.

Ils se sont rencontrés pour la première fois au début des années 2000, mais il faudrait des années avant qu’ils ne deviennent amoureux.

En 2019, West a interviewé Kardashian West pour Vogue Arabia et lui a posé des questions sur la première fois qu’ils se sont rencontrés.

« C’était avant la sortie de votre premier album et vous étiez connu comme producteur de musique. J’étais vraiment timide. Vous pensiez que je l’étais [singer] L’assistant de Brandy, ce que je n’étais pas », se souvient Kardashian West.« Depuis que tu as dit ça, c’est partout … comme «Kim est l’assistante de Brandy». J’étais son amie et styliste. [laughs]. Je pensais que vous étiez attirante, gentille, très charmante, vraiment drôle, puissante – j’étais en admiration devant vous, mais j’étais vraiment timide, calme et un peu nerveuse, pour être honnête. »

Mais les deux auraient des relations de haut niveau avant de rendre publique leur amour en 2012.

Daughter North est née en 2013 et West a proposé à la mère de sa fille dans un stade de sport presque vide de recruter un orchestre pendant que sa famille regardait de près – tout cela a été documenté et partagé sur leur populaire E! série de téléréalité, « Keeping Up With The Kardashians. »

Après leur mariage à Florence, en Italie, ils ont accueilli leur fils, Saint, en 2015, suivi de leur fille, Chicago, en 2018 et de leur fils, Psalm, en 2019.

Le couple s’est soutenu dans des moments difficiles, notamment le vol de Kardashian West sous la menace d’une arme à Paris en 2016 lors d’une invasion de domicile.

En 2018, il a tweeté son admiration pour sa femme.

«La gratitude et le bonheur décrivent le mieux ce que ma femme représente pour moi», écrit-il. « Je suis profondément reconnaissant et purement heureux. »

Elle a souvent pris la défense de son mari, qui a parfois suscité la controverse pour ses tweets et commentaires provocateurs, ainsi que pour son soutien au président Donald Trump.

En 2018, sa tristement célèbre diatribe à l’intérieur du bureau ovale couvrait des sujets allant de sa santé mentale à la réforme des prisons en passant par le type d’avion dans lequel Trump devrait voler.

Il a également annoncé une course à la présidence en 2020.

West a parlé publiquement de sa santé mentale et de son trouble bipolaire.

« Tu as ce moment [where] vous sentez que tout le monde veut vous tuer. Vous ne faites pratiquement confiance à personne », a déclaré West à David Letterman, en 2019, dans le cadre de la série Netflix de Letterman,« My Next Guest Needs No Introduction ».

West a décrit ce que c’est que d’avoir un épisode maniaque avec un trouble bipolaire.

« Quand vous êtes dans cet état, vous êtes hyper-paranoïaque à propos de tout, de tout le monde », a expliqué West. « C’est mon expérience. D’autres personnes ont des expériences différentes. Tout le monde est maintenant acteur. Tout est une conspiration. Vous sentez que le gouvernement vous met des puces dans la tête. Vous sentez que vous êtes enregistré. Vous ressentez toutes ces choses », a-t-il déclaré. .

Sa femme a qualifié cela de processus émotionnel lors d’une interview avec American Vogue en 2019.

«Nous pouvons certainement sentir les épisodes venir et nous savons comment les gérer», a-t-elle déclaré. « Pour lui, prendre des médicaments n’est pas vraiment une option, car cela change simplement qui il est. »

En juillet, elle a cherché la compréhension du public après que West ait semblé se débattre.

« Je comprends que Kanye fait l’objet de critiques parce qu’il est une personnalité publique et que ses actions peuvent parfois provoquer des opinions et des émotions fortes », a-t-elle écrit dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. « C’est une personne brillante mais compliquée qui, en plus de la pression d’être un artiste et un homme noir, qui a vécu la perte douloureuse de sa mère, et doit faire face à la pression et à l’isolement exacerbés par son trouble bipolaire. . Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur et comprennent ses paroles parfois ne correspondent pas à ses intentions. »