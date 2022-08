Kim Kardashian et Kanye West de retour ensemble ? Où ils en sont après Pete Split – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Au fur et à mesure que la nouvelle est apparue, Kim Kardashian et Pete Davidson se sont séparés, tout comme les spéculations selon lesquelles Kim et son ex-mari Kanye West se sont réunis. Ce n’est pas le cas, a déclaré une source proche des Kardashian HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. « Comme le montre l’audience d’aujourd’hui, ils vont de l’avant avec le divorce qui sera bientôt finalisé », a déclaré la source à HL le vendredi 5 août. « Elle ne se remet pas avec lui.

L’icône de la télé-réalité, 41 ans, et Saturday Night Live alun, 28 ans, s’est apparemment séparé plus tôt “cette semaine”, a confirmé une source proche de Kim à HollywoodLa Vie dans des commentaires séparés. Kim a obtenu le statut de “célibataire” par un tribunal de Los Angeles en mars, mais les détails juridiques de leur arrangement n’ont pas été entièrement définis. Plus tôt dans la journée, la nouvelle a éclaté que le cinquième avocat de Kanye dans l’affaire du divorce, Samantha Spectoravait obtenu sa demande d’être relevée en tant qu’avocate de Kanye.

“L’avocat a montré des raisons suffisantes pour lesquelles la requête en révocation en tant qu’avocat devrait être accordée et pourquoi l’avocat a présenté une requête en vertu de l’article 284 (2) du Code de procédure civile au lieu de déposer un consentement en vertu de l’article 284 (1)”, le fonctionnaire docs obtenus par HollywoodLa Vie lis. “L’avocat est soulagé en tant qu’avocat au dossier du client.” L’action s’est déroulée lors d’une conférence de mise en procès à Los Angeles dans le cadre du divorce de l’ancien couple puissant.

Kim et Kanye, 45 ans, se sont rencontrés pour la première fois au début des années 2000 et se sont depuis mariés (en 2014) et ont eu quatre enfants – Nord9, Saint, 6, Chicago4 et Psaume, 3. Alors que Kanye était initialement ouvert sur ses tentatives de réconciliation avec Kim, les récents commentaires ont mis fin à cette possibilité. En fait, une source proche du spécialiste des soins de la peau SKKN nous a dit en juillet que l’ancien couple s’entendait bien sans Pete, qui serait en train de tourner un film en Australie, sur la photo.

“Kim et Kanye sont coparentalités à l’amiable maintenant et cela a tout à voir avec le fait que Pete soit absent en Australie”, a déclaré la source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT fin juillet. “Kanye vit actuellement dans sa maison à Malibu et passe beaucoup de temps avec les enfants. Il est allé plusieurs fois chez Kim pour dîner avec les enfants et il se sent à l’aise de venir chez elle parce que Pete n’est pas là. Kanye a dit à Kim qu’il souhaitait que Pete reste en Australie, mais il semble avoir accepté leur relation car, pour le moment, ce n’est pas dans son visage.