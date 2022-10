Kim Kardashian et Kanye West assistent à nouveau au match de basket de Saint – Hollywood Life

Voir la galerie





Kim Kardashian42, et Kanye West45 ans, ont été photographiés chez leur fils Saint’le match de basket du 28 octobre, quelques jours seulement après qu’Adidas ait rompu ses liens avec ce dernier. Ils sont arrivés séparément et ont été vus en train de regarder leur deuxième enfant le plus âgé dans différentes sections du gymnase, qui se trouvait à Calabasas, en Californie, alors que d’autres parents se joignaient à eux.

Kim portait un haut noir sous une veste noire, un short noir et une chemise vert fluo enroulée autour de sa taille. Elle portait également des lunettes de soleil et des tongs noires alors que ses cheveux blonds étaient tirés en arrière. Kanye portait un haut noir sous un sweat à capuche gris et un manteau bleu sarcelle, un jean bleu clair avec des éclaboussures blanches dessus, des bottes noires et un chapeau camouflé.

L’apparition de Kim et Kanye au match de Saint survient alors qu’ils essaient apparemment de trouver un règlement pour la garde et la propriété afin d’éviter un procès en décembre, après leur divorce, TMZ signalé. Le rappeur travaille apparemment avec l’avocat de Beverly Hills Nick Salickd’après ses avocats new-yorkais Bob Cohen et Bernard Clair s’est séparé de lui après avoir publié des commentaires antisémites, ce qui l’a restreint/interdit sur certaines applications de médias sociaux. L’avocat de Kim est Laura Wasser.

En plus du règlement de la garde et de la propriété, Kanye a été confronté à des réactions négatives de ses commentaires antisémites, qui l’ont notamment lâché par Adidas et d’autres sociétés avec lesquelles il avait des contrats, le faisant sortir de la liste des milliardaires. “Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine. Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise », a déclaré Adidas, qui a travaillé avec Kanye pendant neuf ans, dans un communiqué la semaine dernière.

Le partenariat d’Adidas avec Ye représentait 1,5 milliard de dollars de sa valeur nette, selon Forbes. “La valeur de 1,5 milliard de dollars de l’accord avec Adidas a été calculée à partir d’un multiple des bénéfices annuels. Sur la base d’entretiens avec des experts de l’industrie, Forbes avait considéré que les redevances que Ye recevait d’Adidas étaient similaires aux redevances des catalogues de musique ou des résidus de films », a rapporté le média. La nouvelle valeur nette de Kanye serait désormais de 400 millions de dollars et proviendrait de “l’immobilier, de l’argent, de son catalogue de musique et d’une participation de 5% dans l’ex-femme Kim”.‘s shapewear, SKIMS.