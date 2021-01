Kim Kardashian et Kanye West sont « en paix » l’un avec l’autre, mais il n’y a qu’une faible chance qu’ils revivent un jour ensemble.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 40 ans, aurait des séances de conseil matrimonial avec son mari rappeur, 43 ans, mais il semble peu probable qu’ils se réunissent.

Kim «se concentre» sur leurs enfants et construit sa marque de mode Skims, alors qu’ils vivent dans leur manoir de 60 millions de dollars à Calabasas.

Kanye séjourne toujours dans son ranch de 14 millions de dollars dans le Wyoming et a indiqué qu’il n’avait «aucun projet» de retourner à Los Angeles.







Quelques semaines à peine après que leur mariage ait semblé atteindre le point de rupture, le drame entourant le couple s’est éteint et les pensées de divorce ne sont pas si proéminentes dans leur esprit, même s’il semblerait que leur mariage soit au-delà de la sauvegarde.

Une source a dit à E! News: « Kim veut se sentir en paix en entrant dans ce nouveau chapitre de sa vie et se concentre sur elle-même et ses enfants. »

Kim est revenue à des publications régulières sur les réseaux sociaux, mais ils ont presque exclusivement fait la promotion de Skims ou documenté ses séances d’entraînement avec sa soeur Khloe et Kourtney Kardashian.

La source a ajouté: « Elle veut se sentir forte mentalement et physiquement. Elle a été très occupée par ses affaires, ce qui a été une bénédiction.

« Elle se concentre vraiment sur les enfants et leur bonheur aussi. »







Il semblerait qu’il n’y ait pas de mauvais sang entre Kim et Kanye pour le moment alors qu’ils forgent leur propre chemin.

La source a poursuivi: « Kim et Kanye n’ont pas de mauvais sang et ils sont très cordiaux. Il se concentre sur son monde et elle se concentre sur son monde. »

Avec Kim prenant soin de leurs quatre enfants – North, sept ans, Saint, cinq, Chicago, deux et Psalm, 20 mois – il a été rapporté que Khloe et Kourtney se mobilisent pour aider à la garde des enfants alors que les sœurs se relaient pour avoir leur tribus pendant que les mères travaillent.

E! News a rapporté: « Toutes les sœurs sont conscientes de la situation et sont très favorables. Elles aiment toutes Kanye comme un frère mais conviennent qu’il vaut mieux qu’elles se séparent. »

