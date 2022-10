Kim Kardashian et Ivanka Trump dînent après l’antisémitisme de Kanye – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : affinitypicture / BACKGRID

Kim Kardashian et Ivanka Trump se sont réunis pour dîner le dimanche 23 octobre. Les deux femmes ont été vues quittant ensemble le Beverly Hills Polo Club sur une nouvelle photo. Le dîner du couple est venu après l’ex-mari de Kim Kanye West a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses récents commentaires antisémites sur les réseaux sociaux et dans des interviews.

Les deux femmes se sont emmitouflées dans leurs manteaux alors qu’elles s’apprêtaient à quitter le club le dimanche 23 octobre. Kim, 42 ans, était magnifique dans une robe noire avec une veste en cuir par-dessus. Ivanka, 40 ans, portait un long trench beige, alors qu’ils sortaient après le repas de trois heures, selon TMZ. Même s’il s’agissait peut-être d’un simple dîner ou d’une réunion d’affaires, il convient également de noter que Kim a célébré son anniversaire vendredi et qu’Ivanka aura également le sien le dimanche 30 octobre. Cela a donc peut-être été une chance tardive et précoce pour les deux femmes. célébrer.

Le dîner a eu lieu près de deux semaines après que Kanye, 45 ans, a été banni d’Instagram et de Twitter pour avoir tenu des propos antisémites sur les deux plateformes. Il a notamment partagé une conversation textuelle avec le rappeur Didy, où il a dit qu’il prévoyait “de vous utiliser comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer” sur Instagram. Plus tard, il a tweeté qu’il allait “la mort [sic] con 3 sur le PEUPLE JUIF. Ivanka n’a pas répondu publiquement aux propos, mais elle est juive, s’étant convertie lorsqu’elle a épousé son mari, Jared Kushner, passant par CN. Kanye a dit qu’il n’était pas désolé pour les remarques dans une interview avec Pier Morgan.

Kim a beaucoup travaillé avec Ivanka et son père ancien président Donald Trump avec ses efforts pour la réforme de la justice pénale. Les deux femmes se sont criées en juin 2019 pour avoir œuvré pour faire adopter une législation. “Merci Ivanka Trump de m’avoir aidée à commencer cet incroyable voyage de combat pour des personnes qui méritent vraiment une seconde chance”, a-t-elle déclaré. tweeté.

Depuis les remarques de Ye, un initié a révélé à HollywoodLa Vie exclusivement que Kim cherchait à obtenir de l’espace de son ex-mari. “Kim veut juste se distancer autant qu’il est humainement possible de tout ce drame entourant Kanye”, ont-ils déclaré. “Elle ne pourra jamais l’exclure de sa vie, mais elle sait aussi qu’elle ne peut pas soutenir un homme qui fait des commentaires racistes aussi horribles qui blessent tant de ses amis les plus proches.”

Depuis ses commentaires antisémites et ses interdictions sur les réseaux sociaux, Kanye a également révélé qu’il avait également parlé au père d’Ivanka, dans l’interview avec Piers. Depuis que Trump a également été expulsé des médias sociaux après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, le rappeur a révélé ce que l’ancien président lui avait dit au sujet de son expulsion. “Vous savez, j’avais 277 millions de followers, et le lendemain je n’avais plus rien”, aurait déclaré Trump à Kanye. “Ces entreprises technologiques se sentent plus puissantes que le gouvernement américain au point d’expulser le président actuel des États-Unis d’une plate-forme de médias sociaux américaine. C’est le monde dans lequel nous vivons », a déclaré Kanye dans l’interview.