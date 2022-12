Kim Kardashian et Floyd Mayweather ont rejeté le procès pour arnaque à la cryptographie

Un juge fédéral a rejeté mercredi un recours collectif proposé par des investisseurs contre les fondateurs de la crypto-monnaie EthereumMax, ainsi que des célébrités, dont Kim Kardashian et le boxeur Floyd Mayweather Jr., pour leur promotion de la crypto-monnaie sur les réseaux sociaux.

Les investisseurs qui ont acheté des jetons EMAX ont affirmé avoir subi des pertes après avoir pris la parole des célébrités influentes sur la valeur de la crypto. La poursuite prétend que les accusés se sont engagés dans un complot visant à gonfler artificiellement la valeur des jetons EMAX.

Le juge Michael Fitzgerald a écrit qu’il reconnaissait que les allégations du procès soulevaient des inquiétudes légitimes quant à “la capacité des célébrités à persuader facilement des millions d’adeptes sans discernement d’acheter de l’huile de serpent avec une facilité et une portée sans précédent”.

“Mais, bien que la loi impose certainement des limites à ces annonceurs, elle attend également des investisseurs qu’ils agissent raisonnablement avant de fonder leurs paris sur l’air du temps du moment”, a écrit Fitzgerald, du district central de Californie.

Le juge a estimé que les allégations des plaignants n’étaient pas suffisamment étayées, en particulier “compte tenu des normes de plaidoirie renforcées” pour les allégations de fraude, selon sa décision devant le tribunal de district américain de Los Angeles.

Outre Kardashian, Mayweather et l’ancienne star des Boston Celtics Paul Pierce, les accusés dans l’affaire comprenaient Steve Gentile et Giovanni Perone, les co-fondateurs d’EthereumMax, et Justin French, consultant et développeur pour la crypto-monnaie, selon des documents judiciaires.

Fitzgerald, dans sa décision, a déclaré qu’il autoriserait les avocats des plaignants à déposer à nouveau leur plainte après avoir modifié certaines de leurs réclamations en vertu d’un certain nombre de lois citées dans la plainte initiale, qui comprenait la loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs, également connue sous le nom de RICO.

“Nous sommes satisfaits de la décision bien motivée du tribunal sur l’affaire”, a déclaré Michael Rhodes, un avocat de Kardashian, à CNBC.

Le licenciement est intervenu des semaines après la chute des investisseurs dans l’échange de crypto FTX a déposé un recours collectif contre l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et des annonceurs célèbres de la société, parmi lesquels la superstar de la NFL, Tom Brady, pour avoir prétendument surestimé la valeur des jetons cryptographiques dans les messages promotionnels.

Et la décision est intervenue deux mois après que Kardashian a accepté de payer 1,26 million de dollars, et de ne pas promouvoir la crypto-monnaie pendant trois ans, pour régler les réclamations de la SEC pour son incapacité à divulguer un paiement de 250 000 dollars vantant EthereumMax sur son compte Instagram.

Fitzgerald, dans sa décision de mercredi, a déclaré que le procès EthereumMax reflétait un conflit plus large entourant les programmes de promotion des célébrités et des influenceurs.

“Cette action démontre que presque n’importe qui possédant les compétences techniques et/ou les relations peut frapper une nouvelle monnaie et créer son propre marché numérique du jour au lendemain”, a écrit Fitzgerald dans son licenciement.

Les investisseurs ont poursuivi EthereumMax et ses annonceurs célèbres en janvier après qu’un grand nombre d’influenceurs aient commencé à obtenir des parrainages pour promouvoir les crypto-monnaies auprès de leurs millions de followers sur les réseaux sociaux.

La publication Instagram de Kardashian en juin 2021 avait écrit: “Vous aimez la crypto ??? Ce n’est pas un conseil financier mais je partage ce que mes amis m’ont dit sur le jeton Ethereum Max.”

Son message incluait “#ad” en bas, indiquant qu’elle avait été parrainée. Mais il n’a pas révélé son paiement de 250 000 $ d’EthereumMax.

Mayweather a promu EMAX lors d’un match de boxe et d’une grande conférence Bitcoin à Miami en juin 2021.

Mais en janvier, la crypto-monnaie avait perdu 97% de sa valeur.

Fitzgerald lors d’une audience le mois dernier a indiqué qu’il était enclin à rejeter l’affaire.

Bloomberg News, dans un article sur cette audience, a déclaré qu’un avocat des plaignants dans la poursuite avait demandé au juge de lui permettre de réviser les allégations de racket de la poursuite pour montrer comment les déclarations des accusés célèbres avaient nui aux investisseurs.

“Si les plaignants avaient connu les faits réels liés à l’intérêt financier des promoteurs dans les jetons, et qu’ils étaient payés pour vendre ces jetons, ils n’auraient pas payé autant pour les jetons qu’ils l’ont fait”, a déclaré l’avocat, John Jasnoch, a déclaré Fitzgerald, selon une transcription citée par Bloomberg.