Kim Kardashian et Elizabeth Hurley profitent des derniers jours de l’été : PHOTOS

Le paradis grec de Claudia Schiffer

La mannequin allemande Claudia Schiffer a célébré son 53e anniversaire en Grèce. Elle a posté une série de photos de sa fête grecque, la montrant en bikini, debout devant de gros ballons sur lesquels était écrit « joyeux anniversaire ».

« Célébration au paradis grec, avec une amie spéciale qui est venue me souhaiter un joyeux anniversaire », a écrit Schiffer, faisant référence à un papillon qui s’est posé sur sa main et y est resté un bon moment.

La section des commentaires était pleine de fans lui souhaitant un joyeux anniversaire, l’un d’entre eux disant que le papillon qui se pose sur elle « montre seulement à quel point c’est un amour ». [she is] ».

Elizabeth Hurley prend Saint-Tropez

Elizabeth Hurley mène la belle vie pendant ses vacances à Saint-Tropez. Elle a posté une bobine sur Instagram, donnant aux fans des extraits de son séjour sur la Côte d’Azur, y compris une photo d’elle se prélassant sur la plage dans un bikini marron.

Sur une autre photo, on peut voir Hurley sur la banquette arrière d’une voiture posant pour une photo avec sa bonne amie et ancienne co-star de « The Royals » Joan Collins.

L’actrice publie souvent des photos d’elle à la plage ou à la piscine et n’a pas peur de montrer son corps tonique. Pas plus tard que la semaine dernière, la star de « Austin Powers », âgée de 58 ans, a posté une photo d’elle flottant nue sur un flotteur de pastèque, écrivant « flottant simplement sur une tranche de pastèque ».

Le cliché effronté de Dua Lipa

Dua Lipa a posté une série de photos d’elle-même portant un short marron à peine visible, sous-titrant effrontément les photos « soleil clochard ».

Elle a associé le short à un débardeur blanc, de nombreuses bagues et boucles d’oreilles, ainsi qu’une petite montre-bracelet.

Un compte de fan a commenté en disant « vos tenues d’été sont tout », tandis qu’un autre a écrit « maman est maternante ».

La chanteuse a également posté pour célébrer sa chanson « Dance the Night », qui a atteint la première place des charts britanniques. « Dance the Night » figurait dans « Barbie », avec Margot Robbie, et est officiellement devenue l’une des plus grandes chansons de l’été.

En plus de chanter l’une des chansons les plus reconnaissables du film, Lipa est également apparue dans le film sous le nom de « Mermaid Barbie ». Son message de célébration la montrait vêtue d’un bikini à carreaux roses et bleus de type Barbie, posant avec sa Barbie habillée dans une palette de couleurs similaire. Elle brandit également avec joie son prix pour avoir permis à la chanson d’atteindre le numéro 1.

« Je suis très reconnaissante envers vous tous qui avez dansé à la maison avec nous et envers Greta et Mark de m’avoir fait confiance pour cette tâche !!! », avait précédemment écrit Lipa sur Instagram, à côté des images de répétition de la scène de danse dans le film.

Le #goodhairday de Salma Hayek

« De temps en temps, vos cheveux décident de coopérer quand vous vous y attendez le moins ou quand vous en avez le moins besoin », Salma Hayek a sous-titré sa dernière publication Instagram la montrant debout au milieu de l’océan, vêtue d’un une-pièce bleu.

La section des commentaires était pleine de fans commentant sa beauté, l’un d’eux la qualifiant de « fille de rêve éternel » et un autre écrivant qu’elle est la « définition de la déesse ».

Hayek a publié tout au long de l’été des photos d’elle profitant du temps chaud à la plage ou à la piscine. Dans un article précédent, elle écrivait que l’océan « donne [her] beaucoup de paix », même si « cela détruit [her] manucure. »

Les vacances mouvementées de Rita Ora

Rita Ora passe les derniers jours de l’été à se détendre au bord de la plage, assise sur des formations rocheuses près du rivage. Le carrousel de photos présentait également certains des lieux visités par Ora, notamment l’intérieur d’une église.

« Je rejoue tout ça », Ora a légendé la série de photos.

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour couvrir la chanteuse de compliments, l’actrice Bella Thorne la qualifiant de « superbe » et un autre fan commentant « SLAY MAMA », accompagné d’un emoji de feu.

Amal, le rendez-vous italien de George Clooney

George et Amal Clooney sont arrivés mardi à Venise, en Italie, avant le Festival international du film de Venise.

Le couple est marié depuis septembre 2014 après s’être marié en Italie. Le couple notoirement privé a depuis accueilli des jumeaux, Alexander et Ella, nés en juin 2017.

« C’était facile, dès qu’elle a franchi la porte, j’ai été séduit par elle », Clooney a déclaré à CBS en novembre 2020. « Et la partie amusante était que je ne savais pas si elle m’aimerait ou si l’une de ces choses. Et puis c’est une femme extraordinairement amusante, intelligente, belle et formidable et j’étais juste très impressionné par elle. » , et j’ai commencé à lui écrire des lettres.

Victoria Beckham est maman Spice

Victoria Beckham a posté une série de photos d’elle et de sa famille profitant des derniers jours des vacances d’été. On peut voir le clan Beckham s’amuser sur un bateau, certains montrant le côté papa de David Beckham alors qu’il joue avec ses fils sur le quai.

« Le temps passé en famille est primordial », a-t-elle légendé le message. « Joyeux week-end, bisous de notre part à tous xxxx Je t’aime @davidbeckham @cruzbeckham #HarperSeven Tu me manques @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham xx. »

David et Victoria sont ensemble depuis 1997 et se sont mariés en 1999. Depuis, ils ont accueilli quatre enfants ensemble, Brooklyn, Cruz, Romeo et Harper.

Kim Kardashian rayonne

Kim Kardashian est en train de « réfléchir sur elle-même » dans sa récente publication sur Instagram, la montrant portant un bikini qui semble briller dans le noir.

Quelqu’un dans la section commentaires s’est moqué de l’un des moments les plus emblématiques de Kardashian dans son émission de téléréalité, en commentant « [you’re] qui brille plus fort que la boucle d’oreille en diamant que tu as perdue dans l’océan, Kimmy. »

La star de télé-réalité a associé son bikini fluo à de grosses lunettes de soleil et des ongles brillants assortis.