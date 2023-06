Kim Kardashian et Alice Marie Johnson se réunissent : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Cela fait cinq ans que Kim Kardashian42 ans, aidé Alice Marie Johnson68 ans, gracié par l’ancien président Donald Trump après avoir purgé 21 ans d’une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison fédérale pour une condamnation pour drogue. Dans un moment de cercle complet, le couple s’est réuni pour l’événement Alice’s Five Years Free qu’elle a organisé à Beverly Hills pour commémorer son anniversaire d’or. Sur les photos vues ICI, Alice et Kim étaient assises l’une à côté de l’autre sur un canapé, et Nord Ouest, 9, rejoint ainsi. Kim, qui a enfilé un ensemble haut court et pantalon gris foncé, et Alice, qui a séduit dans une robe rouge soyeuse, n’avaient que des éloges l’une pour l’autre.

« Alice me remercie toujours, mais je la remercie toujours parce que grâce à ce processus, j’ai l’impression qu’elle m’a vraiment donné un but, et je pense que trouver votre but dans la vie et trouver ce que vous pouvez faire pour les autres est une chose si puissante. » Kim a jailli lors de l’événement, par Stand Together, pour lequel Alice est ambassadrice. Pendant ce temps, Alice a appelé Kim son « ange de guerre » dans son discours sincère. Elle a déclaré: «Je serai éternellement reconnaissante à ceux qui n’ont jamais cessé de croire en moi à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, en particulier mon ange de guerre, Kim Kardashian. C’est incroyablement significatif de pouvoir célébrer cette étape avec tant d’amis, d’êtres chers et de supporters.

Alice a également rendu hommage à ceux qui ont été libérés et qui purgent encore de longues peines de prison pour des actes non violents. « Mais cet événement n’est pas seulement une célébration de ma propre liberté – c’est une célébration de toutes les choses merveilleuses que tant d’autres ont accomplies avec leur propre seconde chance, dont beaucoup ont assisté à l’événement de ce soir », a-t-elle expliqué. « Il est essentiel que nous continuions à mettre en lumière leurs réussites pendant que nous nous battons pour ceux qui sont encore piégés dans le système – nous ne les oublierons pas. Je suis déterminé à ce que nous pouvons accomplir au cours des cinq prochaines années.

Alice est apparue sur Fox 11 Los Angeles le mardi 6 juin et a expliqué comment sa relation avec Kim s’était développée depuis sa sortie de prison. « Nous nous appelons famille. Je suis tellement reconnaissant de ne pas savoir qui était Kim Kardashian [when she first began helping my case]. … Cela m’a donné l’occasion de connaître Kim en tant qu’être humain, en tant qu’amie », a-t-elle expliqué avec un sourire sur son visage. « Nous avons donc développé un lien quand j’étais encore en prison et quand je suis sorti et que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c’était magique. C’était comme rencontrer un vieil ami.

La prisonnière fédérale devenue défenseure de la réforme pénale et PDG et fondatrice de Taking Action for Good, a déclaré qu’elle et le Kardashian star sont toujours en contact à ce jour. « Depuis ce temps, notre relation s’est épanouie. Il a grandi », a confirmé Alice. « Quand j’ai des choses sur lesquelles je travaille, Kim aime aider à soutenir les choses qui me passionnent. »

Alice a déclaré qu’une fois qu’elle avait pris pied après la prison, elle a immédiatement aidé à libérer trois de ses amis de prison qu’elle a décrits comme « comme des filles » pour elle. « Kim a sauté dessus », a noté Alice. « Je peux toujours compter sur elle pour que si je me heurte à un mur de briques, elle m’aidera. »

La mission de l’organisation d’Alice est « d’utiliser la narration pour mettre des visages humains sur le système de justice pénale américain défaillant et de promouvoir la justice et la miséricorde en réduisant – grâce à des libérations anticipées – le nombre d’hommes et de femmes incarcérés inutilement ». Alice a expliqué lors de son entretien qu’elle est un excellent exemple du bien qui peut se produire lorsque les gens ont une seconde chance.

« Quand les gens me voient, ça leur fait quelque chose parce que je suis un humain. Je suis une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère… J’ai cinq fortes [pieces of] preuve de ce à quoi ressemble la rédemption, à quoi ressemble une seconde chance », a-t-elle déclaré. « Il n’y a jamais eu une année où j’ai simplement stagné. Ma vie a un but. Ma mission est d’aider autant de personnes méritantes à obtenir une seconde chance que possible.

Kim étudie pour devenir avocate afin de continuer à travailler sur la réforme de la justice pénale. Elle rêve également d’ouvrir un jour son propre cabinet d’avocats. En 2019, Kim a aidé 17 délinquants toxicomanes non violents pour la première fois à sortir de prison, par CNN.

