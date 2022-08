Kim Kardashian est “très triste” à propos de la séparation de Pete Davidson

Kim Kardashian a peut-être rompu avec Pete Davidson, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas triste de leur séparation.

Après avoir appris que le couple avait mis fin à leur relation de 9 mois la semaine dernière, une source a déclaré Page 6 que le fondateur de SKIMS est “très triste” de leur rupture.

L’initié dit que ça a été “difficile” pour Kardashian, disant “La distance et les horaires” ont contribué à la décision du couple d’arrêter, même s’ils “s’aiment et se respectent” toujours. Ils poursuivent en disant que la star de télé-réalité se souciera toujours de la Saturday Night Live alun et “avoir son dos”.

Un autre initié a précédemment déclaré à la publication que bien que les deux parties soient “déçues”, leur romance n’a pas tenu la distance, elles ne sont pas terriblement choquées.

“Pete savait que ça n’allait pas marcher”, a déclaré la deuxième source. “Il le disait depuis un moment – ​​et Kim le savait aussi.”

Un troisième initié a déclaré à Page Six que la différence d’âge du duo a joué un rôle dans la raison pour laquelle ils se sont séparés, expliquant qu’ils sont “juste dans des endroits très différents en ce moment”.

Dans d’autres nouvelles de Pete Davidson, PERSONNES rapporte que le comédien cherche de l’aide pour le harcèlement en ligne qu’il a subi de la part de l’ex-mari de Kim Kardashian, Kanye West.

À partir d’avril de cette année, le jeune homme de 28 ans “a suivi une thérapie de traumatologie en grande partie” en raison de messages menaçants que West a publiés à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux alors que Davidson sortait avec l’ex-femme du rappeur.

“L’attention et la négativité venant de Kanye et de ses pitreries est un déclencheur pour [Pete]et il a dû chercher de l’aide », a déclaré l’initié au magazine.

La source ajoute que Davidson “n’a aucun regret d’être sortie avec Kim et veut qu’il soit très clair qu’elle n’a fait que le soutenir tout au long de leur relation”.