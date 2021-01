MISE À JOUR: Kim Kardashian est officiellement 200 millions de dollars plus riche. Le E! star a conclu un accord de vente de 20% de sa marque KKW Beauty à Coty Inc. pour 200 millions de dollars, E! News confirme.

«Je suis très fier de la croissance de la marque KKW au cours des quatre dernières années, et j’ai hâte de travailler avec Coty pour la prochaine phase d’innovation, d’avancement et de capacité à proposer de nouveaux lancements aux clients du monde entier, « Kim a déclaré dans un communiqué le 5 janvier. » Cette relation me permettra de diriger le développement des éléments créatifs dans lesquels je me spécialise, tout en bénéficiant des ressources incroyables d’une entreprise établie comme Coty. «

________

Kim KardashianL ‘entreprise ne cesse de s’améliorer!

Le magnat vend une participation de 20% dans KKW Beauty à Coty Inc. – qui abrite certaines des plus grandes marques de beauté au monde comme CoverGirl, Sally Hansen et OPI – pour 200 millions de dollars dans le cadre d’un accord qui valorise la célèbre société de cosmétiques à 1 milliard de dollars, selon à la Financial Times.

Coty Inc. a annoncé lundi le partenariat stratégique, déclarant un communiqué de presse qu’ensemble, ils « se concentreront sur l’entrée de nouvelles catégories de beauté et l’expansion mondiale » au-delà des lignes de produits existantes de Kim. Cela signifie un développement dans les soins de la peau, les soins capillaires, les soins personnels et les produits pour les ongles!

Quant au rôle de Kim, elle et son équipe « dirigeront tous les efforts créatifs en termes d’initiatives de produits et de communication, en s’appuyant sur ses remarquables capacités de portée mondiale via les médias sociaux », poursuit le communiqué.

Le déménagement intervient quelques mois seulement après que Coty a conclu un accord séparé avec la sœur de Kim, Kylie Jenner: une participation de 51% dans la société de maquillage de 22 ans, Kylie Cosmetics, pour 600 millions de dollars.