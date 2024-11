Kim Kardashian est méconnaissable en tant qu’alligator albinos sexy exhibant une énorme poitrine dans la tenue d’Halloween la plus folle à ce jour.

Kim Kardashian a certainement une manière de pimenter les choses le 31 octobre.

Jeudi, la magnat de SKIMS a partagé les premières images de son costume d’Halloween sauvage qui mettait en valeur sa silhouette extra-petite.

La diva de télé-réalité était vêtue d’un costume moulant qui mettait en valeur sa poitrine imposante et sa petite taille.

À première vue, l’ex de Kanye West peut ressembler à cette créature du film bizarre The Shape Of Water ou au méchant reptile de The Swamp Thing, mais ce n’est ni l’un ni l’autre.

Kim indique clairement dans sa légende qu’elle est un « alligator albinos » créé par l’artiste Alexis Stone sur des images de photographe Vijat M.

La fondatrice de SKKN, 44 ans, partage quelques photos de portraits glamour où son visage est couvert de maquillage blanc mais ses yeux sont joliment bordés de poudre noire.

Sa queue est épaisse et longue car elle est recouverte de pointes. Sa manucure et sa pédicure sont féroces avec des ongles très longs et pointus qui ressemblent à des griffes.

La diva de Calabasas publie également une photo d’elle en train de se maquiller avec le costume en caoutchouc. Elle partage ensuite une image d’accessoires d’alligator albinos qui semblent très réels.

L’artiste a écrit sur Instagram : ‘@kimkardashian par Alexis Stone Photographié par @vijatm Makeup Transformation sur Kim pour son Halloween 2024. J’ai commencé cette tâche gigantesque il y a deux semaines, depuis la conception graphique jusqu’à sa réalisation avec le soutien de @rbfx @worshipmina @chelseadelfino_sfx et @superrrdani.’

Merci Kim de m’avoir fait confiance et d’avoir eu le plus grand plaisir de travailler avec ⭐️

Les alligators albinos existent mais sont rares.

Il y en a un célèbre nommé Claude, à la California Academy of Sciences à San Francisco.

Claude manque de pigment mélanine, ce qui donne une peau incolore, et il a une mauvaise vue associée à son albinisme.

Sa sœur Kylie Jenner semble s’amuser avec ses costumes d’Halloween puisqu’elle s’est habillée comme des stars de cinéma sexy.

L’un est Barbarella, la vamp de Jane Fonda, et l’autre est la strip-teaseuse de Demi Moore de Striptease.

Cette publication d’Halloween intervient alors que Kim et Pete Davidson « se parlent encore de temps en temps ».

Le comédien de 30 ans serait toujours en bons termes avec toutes ses ex-petites amies, y compris la star des Kardashian, dont il s’est séparé en août 2022 après seulement neuf mois de relation.

Il n’y a pas non plus de mésentente entre lui et Madelyn Cline, 26 ans, une source affirmant que la romance du couple vient de s’arrêter.

Un initié a déclaré à PEOPLE: « Rien de mal ne s’est produit entre lui et Madelyn [Cline].

Il vient de suivre son cours. Lui et Kim parlent encore de temps en temps. C’est un gars bien, et ils le soutiennent.

L’acteur du « King of Staten Island » et la star d' »Outer Banks » Madelyn ont eu une relation amoureuse pour la première fois en septembre dernier, mais en juillet dernier, il a été révélé qu’ils s’étaient séparés.

Une source a déclaré à ‘Entertainment Tonight’ : ‘La relation entre Pete et Madelyn est intermittente depuis des mois et est en constante évolution.’ Les choses ont mal tourné et ils ne se voient plus.

Les deux hommes avaient largement gardé leur relation discrète, même si Madelyn était dans le public lorsque la bande dessinée est revenue pour animer la première de « Saturday Night Live » en octobre dernier.

Une source avait déclaré à l’époque : « Les choses entre Madelyn et Pete semblent devenir plus sérieuses. Madelyn était assise dans le public à côté de la famille de Pete pendant qu’il animait SNL hier soir.

Sa sœur Kylie Jenner semble s’amuser avec ses costumes d’Halloween puisqu’elle s’est habillée comme des stars de cinéma sexy. L’un est Barbarella, le vampire de Jane Fonda.

Un autre est la strip-teaseuse de Demi Moore de Striptease

« Elle avait l’air à l’aise avec eux et semblait heureuse d’être là et fière de lui. »

La famille de Pete aurait donné son sceau d’approbation à la relation, qui a commencé juste un mois après sa séparation avec sa co-star de « Bodies Bodies Bodies », Chase Sui Wonders, 28 ans, après moins d’un an de relation avec l’actrice.

Une source a déclaré à US Weekly : « La mère et la sœur de Pete pensent que Madelyn est adorable. Ils sont très heureux pour Pete.

« Les choses se passent très bien entre Madelyn et Pete, mais ils font de leur mieux pour garder une histoire d’amour discrète.

« Ils sont tous deux sortis avec des personnes connues du public auparavant et essaient de maintenir plus d’intimité cette fois-ci. »

Les autres ex célèbres de Pete incluent Ariana Grande, 31 ans, Kate Beckinsale, 51 ans, et Phoebe Dynevor, 29 ans.