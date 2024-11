Kim Kardashian est méconnaissable dans son costume d’Halloween en alligator albinos

Il semble Lana Del Rey n’est pas le seul fan des alligators ces jours-ci.

Comme la plupart de la L’incroyable famille Kardashian anciens, Kim Kardashian s’est joint au Halloween Amusement de 2024, devenant presque méconnaissable cette année après une transformation complète du corps en alligator albinos.

Dans les photos partagées avec elle Instagram 31 octobre, le magnat SKIMS (stylisé par l’artiste Alexis Pierre) portaient des prothèses complètes, donnant l’apparence d’une peau reptilienne blanche. Sa tête était également recouverte d’un bonnet écailleux qui se fondait parfaitement dans le reste de son look.

Kim portait du maquillage pour les yeux foncés, des lentilles de contact bleu-vert et de longs ongles à pression sur ses doigts et ses orteils alors qu’elle posait devant un décor de jungle et se tenait dans une flaque d’eau sombre.

Alors que le fondateur de KKW Beauty—dont copain Lana Del Rey récemment marié guide touristique alligators Jérémie Dufrène– a fait tourner les têtes cette année, ce n’est pas la première fois qu’elle se lance à fond pour une saison effrayante. Au fil des années, Kim s’est transformée en Reese Witherspoonest emblématique Légalement blonde le personnage d’Elle Woods, Halle BerryC’est Catwoman, une Le secret de Victoria ange et Roi Tigrec’est Carole Baskin.