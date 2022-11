Kim Kardashian est critiquée pour avoir donné à Tristan Thompson un arc de rédemption avec un “dîner inspirant pour les amis”

Nous savons déjà que Kim Kardashian est passionnée par l’aide aux détenus sur le chemin de la rédemption, mais ce ne sont pas les seuls hommes qu’elle a essayé d’aider cette saison des fêtes.

Après les vacances de Thanksgiving, la star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram pour montrer à ses fans le dîner “Friendsgiving” qu’elle a eu avec les jeunes hommes incarcérés au Camp Kilpatrick à Malibu. Bien que cela n’ait probablement pas surpris tous ceux qui suivaient Kardashian depuis un certain temps, ce qui a surpris les fans, c’est avec qui Kim a décidé d’organiser le dîner : Tristan Thompson.

“Cette année, je suis vraiment reconnaissante pour les gens que j’ai rencontrés dans toutes les prisons du pays”, a écrit Kardashian dans sa légende. “Cette semaine @realtristan13 et moi avons eu un dîner inspirant de Friendsgiving avec les jeunes hommes incarcérés au Camp Kilpatrick. Ces jeunes hommes ont mérité leur place dans ce camp modèle à Malibu pour leur excellent comportement. Beaucoup sont dans des classes universitaires et ont fait d’énormes changements dans leur vie. Ma partie préférée de notre dîner a été de faire le tour de la table et d’entendre quels sont leurs rêves et leurs aspirations. J’ai hâte de les voir tous se réaliser.

Indépendamment des bonnes relations publiques que quelqu’un recevrait pour faire un dîner comme celui-ci, c’est toujours une bonne chose à faire… mais les fans ne donnent toujours pas de répit à Kim pour avoir jeté Tristan là-dedans après toutes ses discrétions passées. Thompson a également publié les photos sur sa page Instagram, et c’est là que la section des commentaires est devenue vraiment folle, avec des gens appelant à la fois Kim et Tristan pour avoir mis tout cela ensemble.

“Il n’est pas question que je fasse des apparitions publiques avec l’homme qui a brisé le cœur de ma sœur”, a écrit un commentateur. Un autre a déclaré: “Comment allez-vous rencontrer des prisonniers avant de rencontrer votre propre fils”, faisant probablement référence à son enfant avec l’entraîneur Maralee Nichols. “Si un gars faisait plusieurs fois ce qu’il a fait à ma sœur, je ne serais certainement pas assis à une table en train de manger avec lui”, a écrit un autre fan. “La famille Wtf est foutue.”

Alors que les fans de The Kardashians détestaient Thompson depuis un certain temps maintenant, sa plus récente indiscrétion est survenue après qu’il a été révélé qu’il avait engendré un enfant avec une autre femme alors que lui et Khloé étaient fiancés. et au milieu d’un voyage de maternité de substitution pour accueillir leur deuxième enfant ensemble.

Bien que le fondateur de Good American l’ait repris après plusieurs scandales de tricherie, il semble qu’elle en ait enfin fini avec le baller cette fois-ci, mais sa famille continue de donner à Tristan coup après coup.