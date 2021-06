KIM Kardashian est « convaincue » que demander le divorce de son mari Kanye West était la meilleure décision, malgré les pleurs récents sur lui sur L’incroyable famille Kardashian.

La star de télé-réalité de 40 ans a déposé les papiers en février, après quatre enfants et près de sept ans de mariage.

Kim Kardashian est « très heureuse » des mois après avoir demandé le divorce de Kanye West

Kim et Kanye avaient eu du mal avec leur relation, leurs problèmes s’aggravant pendant la pandémie.

Le rappeur a mis sa femme en colère alors qu’il se lançait sur Twitter et s’exprimait sur des situations familiales personnelles pendant sa campagne présidentielle.

En ayant assez, le fondateur de SKIMS a demandé le divorce plus tôt cette année, et une source a révélé à Gens qu' »elle se débattait vraiment » à ce moment-là.

Bien qu’étant « très contrarié et vraiment [not wanting[ to file,” she’s now “doing great.”

The Keeping Up With the Kardashians star split from the rapper in February

Le duo partage quatre enfants – les filles North, sept ans, et Chicago, trois ans, et les fils Saint, cinq ans, et Psalm, deux ans.

L’initié a ajouté: « Elle a parcouru un long chemin depuis qu’elle a demandé le divorce, cependant. Elle est très heureuse et convaincue d’avoir pris la bonne décision.

Bien que le couple ait eu une mauvaise séparation, des sources ont déclaré TMZ les choses ont été aussi « amicales qu’un divorce peut l’être ».

Ils veulent la garde légale et physique conjointe des quatre enfants du couple – les filles North, sept ans, et Chicago, trois ans, et les fils Saint, cinq ans, et Psalm, deux ans – et s’engagent à coparentalité ensemble.

Kim serait « convaincue qu'elle a pris la bonne décision » de mettre fin à son mariage avec Kanye

La prise de conscience est un grand changement par rapport à ses pleurs sur son mari dans le dernier épisode de KUWTK

Kim et les enfants vivent toujours dans le manoir de Los Angeles qu’ils partageaient avec Kanye, et bien qu’il n’y reste plus, les artistes voient ses enfants « souvent ».

La source a ajouté que tous les enfants « se portent bien » au milieu des changements résultant du divorce.

Se réconcilier avec le fin du mariage est un grand changement pour Kim, qui a fondu en larmes à cause de Kanye dans le dernier KUWTK épisode.

Un clip est joué de Kim sanglote sur le lit à côté de sa sœur Kylie Jenner, comme elle l’a dit : « Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas. Comment suis-je encore dans cet endroit où je suis coincé depuis des années ?

Elle a sangloté avec sa sœur Kylie Jenner en se sentant comme un «échec» dans son mariage





La mère de quatre enfants a poursuivi : « Il déménage chaque année dans un état différent… Et je dois être dans un endroit où je suis ensemble pour les enfants.

«Je pense qu’il mérite quelqu’un qui peut soutenir chacun de ses mouvements et aller dans le Wyoming pour être avec lui et le suivre partout.

« Il mérite une femme qui voyage avec lui et qui est là pour tout. J’ai l’impression d’être un putain d’échec.